Gobierno adelantará consejo extraordinario de ministros por paro minero en Antioquia

Desde la Casa de Nariño se confirmó que la Jefatura de Gabinete convocó a un consejo extraordinario de ministros, que se desarrollará en Montería, para evaluar la situación de orden público que ha venido ocurriendo en Antioquia con el paro minero.



A esta hora, el presidente Gustavo Petro se encuentra adelantando agenda en Santa Marta, en donde está reunido con la bancada del Caribe. Al término del encuentro, el mandatario se trasladará a Montería para liderar el consejo extraordinario.



Hasta el momento, se tiene contemplada una declaración al finalizar el encuentro. Frente al tema, el mandatario ya se pronunció: "Esta vez es liberar un pueblo y un territorio. Mantenemos el ofrecimiento a la pequeña minería de su reconocimiento legal, del distrito minero".



Además, Petro explicó más temprano que "el punto central de la negociación del paro minero no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO".



El consejo se adelantará justo después de la reunión que se realizó en horas de la mañana de este viernes entre el Gobierno y los mineros, pero que no dio resultado positivo debido a que los representantes de los mineros no han querido levantar los bloqueos, condición que impone el ejecutivo para continuar con los diálogos.



Frente a la situación, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó: “Así es, presidente. Hicimos todo lo posible por continuar la mesa de diálogo social que mantuvimos varios días. Ante el bloqueo persistente nos levantamos, porque hoy es imperativo llevar comida y medicinas a la población”.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó: “El Gobierno Nacional siempre está dispuesto al diálogo, pero no acepta la presión que los violentos pretenden ejercer ni la intimidación a las comunidades. Por eso, se iniciará de inmediato el desbloqueo en La Apartada, Caucasia, y El Limón, Yalí”.