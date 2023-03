"Es el momento de ponerle punto final al conflicto": Iván Cepeda sobre diálogos con ELN

El pasado viernes, 10 de marzo, se le dio cierre al segundo ciclo de conversaciones en México, entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sobre esto, la vicepresidenta Francia Márquez pidió a ambas delegaciones a no pararse de la mesa pase lo que pase, algo que el senador Iván Cepeda dijo que es la intención de todos en la mesa de diálogos.



En diálogo con Blu Radio, el senador manifestó que está de acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta, pues afirmó que el conflicto armado tiene que acabar y estos diálogos son una oportunidad para hacerlo.



"Creo que eso es fundamental. Con el ELN hay un conflicto armado que dura por más de seis, bueno, cerca de seis décadas. Es el momento de ponerle punto final. Y este Gobierno tiene toda la voluntad de hacerlo y nosotros asumimos la instrucción de la vicepresidenta y también del propio presidente Gustavo Petro como un mandato. Vamos a hacer todo lo necesario para llegar en esta oportunidad a un acuerdo que ponga punto final a ese conflicto", dijo Cepeda en Blu Radio.



De igual forma, el senador manifestó que aunque se sigan presentando hechos de violencia por parte de este grupo armado, el Gobierno no romperá las conversaciones de paz, pues se busca que se termine el conflicto de una vez por todas.



“Sí, vamos a hacer que eso precisamente se acabe. Y la única manera de hacerlo es perseverando en la paz. Esa es una lección que los colombianos deberíamos haber aprendido luego de tantos años de estar en lo mismo. Si ante cada hecho que se presenta se rompiera una mesa de conversaciones, no hubiera sido posible por ejemplo llegar a un acuerdo con las Farc. Entonces la política de este Gobierno no es frente a cada nuevo hecho una nueva mesa de conversaciones", añadió Cepeda.



Y agregó que de hecho, una de las conclusiones de este cierre de conversaciones, es comenzar a ver la posibilidad de un cese al fuego bilateral, como lo informaron ambas delegaciones en México.



"Ahora de otra parte, como se podrá haber visto, una de las conclusiones de la segunda ronda de conversaciones ayer es que se comienza a tratar y a desarrollar el punto de un cese al fuego", puntualizó Cepeda.