Gobierno Nacional y el ELN acordaron una nueva agenda de diálogos

Al cierre del segundo ciclo de conversaciones en México, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acordaron una nueva agenda que continuarán siguiendo en medio de las conversaciones y en donde priorizarán la participación de la sociedad.



“Como núcleo de una visión conjunta de lo que debe ser la paz, las partes de este proceso identificamos la necesidad de un gran acuerdo nacional mediante la alianza de fuerzas, movimientos y organizaciones políticas, económicas, sociales, medios de comunicación, y distintos grupos y expresiones populares que deben empujar los cambios que requiere la sociedad colombiana”, informaron las partes en el acuerdo.



El primer punto se centró en la participación de la sociedad en la construcción de la paz, allí se acordaron ejes como la definición de sujetos sociales y actores políticos para definir los principales problemas que aquejan a la población colombiana.



“En función de identificar las causas de los problemas fundamentales del país, y de proponer iniciativas y procesos que conduzcan a las transformaciones para la paz. Un ejercicio democrático de movilización de la sociedad en torno a la planeación, decisión e implementación eficaz de los acuerdos en las regiones y en la nación”, establece la agenda.



El segundo punto fue definido como democracia para la paz y consiste puntualmente en el diálogo con los actores que fueron convocados para buscar la consolidación de los acuerdos, la toma de decisiones e identificar como darle solución a las problemáticas que puedan surgir.



El tercer punto consiste en lograr ejecutar transformaciones para la paz y allí se definirán las políticas y estrategias que permitirán mejorar la vida de las poblaciones con equidad y justicia social. El cuarto punto está destinado para las víctimas y reconocer sus derechos y afectaciones que pudieron llegar a ver tenido.



“La asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todas y todos. La memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto. La reparación integral colectiva y/o individual. Las garantías de no repetición y no olvido. La asunción del ambiente como víctima”, informaron las partes.



El quinto punto, y tal vez uno de los más relevantes, es la definición del fin del conflicto armado y erradicación de la violencia política. Aquí se definirá que tipo de tratamiento, si político o jurídico, tendrá el ELN.



“La resolución de la situación jurídica del ELN y sus integrantes, incluidos los procesados y condenados. La determinación de condiciones y garantías para la seguridad y el ejercicio de la política por parte del ELN. La erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se repita. El desarrollo de dinámicas y acciones humanitarias”, informaron las partes.



Puntualmente frente a un posible cese bilateral, las partes informaron que este segundo ciclo sirvió para ir avanzando en la definición y acuerdo del cese de hostilidades.



“En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN, en sincronía con la estrategia para superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo”, informaron las partes.



Frente a ese punto, el jefe de la delegación del ELN, alias ‘Pablo Beltrán’, afirmó: “Dimos los primeros pasos para concretar un cese al fuego bilateral, nacional y temporal que creará mejores condiciones para la movilización y participación de los colombianos en el proceso de paz, solamente la paz hace viable a nuestro país”.



Finalmente, el sexto punto definido Plan General de Ejecución de los acuerdos definió la forma en la que se ejecutarán, desarrollarán y concertarán los puntos anteriores y así materializar y evidenciar cambios en la paz.



“El plan contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica, humanitaria, ambiental y diplomática. El Plan y los acuerdos que contiene serán objeto de validación democrática por medio de la participación de la sociedad en el proceso de paz, de principio a fin. Los acuerdos parciales se implementaran según su carácter en el corto, mediano o largo plazo”, informaron las partes.



Respecto al cierre del ciclo, el jefe negociador del Gobierno Otty Patiño afirmó: “Hemos avanzando en construir un itinerario con una visión común de paz (…) la paz no es un camino de rosas como algunos piensan. Proponemos al país una visión de paz y reconciliación”.



En el acto participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y la vicepresidenta Francia Márquez, quien le envió un mensaje al ELN.



"Quiero decirle al ELN que es la primera vez que los puedo mirar a la cara, que los puedo mirar a los ojos sin miedo para decirles que aquí está una vicepresidenta que viene de pueblos que han luchado", expresó Márquez en el acto.



El segundo ciclo tardó un poco más de 20 días y se desarrolló en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Las partes tomarán un receso y retomarán el tercer ciclo en Cuba.



