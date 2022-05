Gustavo Petro reveló quién le dijo que se aplazarían las elecciones presidenciales

Luego de la polémica que generó haber asegurado que las elecciones presidenciales serían aplazadas, este martes Gustavo Petro reveló quién fue la persona que le dijo que ese era el supuesto plan que tenía el Gobierno Nacional.



De acuerdo con lo manifestado por el Candidato del Pacto Histórico, el empresario Germán Calle habría sido quien le manifestó que el Gobierno tendría intenciones de suspender las elecciones de este domingo 29 de mayo.



"Fue el señor Calle", dijo Petro en medio del debate realizado por Semana y El Tiempo. Aunque no se conocen mayores detalles sobre quién es el empresario, el cual, al parecer, sería seguidor de la campaña de Rodolfo Hernández.



Además, el pasado mes de marzo Calle también estuvo en medio de la polémica cuando acompañó al exprecandidato Álex Char y a la senadora María Fernanda Cabal durante una salida de campaña.

Cabe recordar que los rumores divulgados por Petro fueron negados por el presidente Iván Duque, quien fue enfático en que espera que el próximo domingo espera que todos los colombianos participen del proceso electoral.



Sin mencionar nombres, el Mandatario aclaró que es falso que este martes se fueran a aplazar las presidenciales. Al respecto, Duque fue enfático en que ese rumor no es cierto y, además, manifestó que esa es una idea que estando él como Presidente no se ejecutaría porque, según dijo, en Colombia "tanto la democracia como las Instituciones electorales son fuertes".