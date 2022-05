"El cambio no puede ser un salto al vacío": Rodrigo Lara, coequipero de Federico Gutiérrez

En febrero, Rodrigo Lara Sánchez adhirió a la campaña del entonces precandidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. Entonces, poco se sabía del exalcalde de Neiva a escala nacional, puesto que, tras entregar su cargo, estaba dedicado de lleno a su profesión de médico.



Pero desde marzo su nombre se volvió popular en todo el país, porque aceptó la invitación que le hizo ‘Fico’ para que fuera su candidato a la Vicepresidencia de la República.



Lara no ha perdido momento para consolidar esa opción, la cual, a la luz de las encuestas, los tiene con una alta posibilidad de convertirse en los nuevos líderes del Gobierno Nacional.



Sus correrías por el país no paran. Todos los días hace recorridos para llevar las propuestas que armó junto a Gutiérrez para los colombianos en las áreas de salud, educación y política, así como en el apoyo que espera darles a los jóvenes.



Rodrigo Lara habló de lo compleja que ha sido actual la campaña presidencial, en especial por la llamada propaganda sucia, con la que, incluso, ellos se han visto afectados.



De este tema y más, el candidato a la Vicepresidencia de la República por Equipo por Colombia dialogó con Colprensa.



¿Le preocupa el nivel de polarización en el que está la campaña presidencial?



Por supuesto, es un mensaje negativo para el país. Esto no es lo que quieren ver los colombianos. Desafortunadamente, esas campañas oscuras, de desprestigio y de acabar al otro, no en debates, no en ideas, como debería ser, sino en una campaña negra, es muy triste y un mal mensaje, porque el país tendrá que unirse en torno a un gobernante.

Finalmente se deben superar esas ideas. Por eso el llamado nuestro siempre ha sido al respeto, para hacer una campaña con ideas, transparente.



Acá los colombianos tienen que ver quiénes son lo que quieren enlodar, los que hacen esa campaña de desprestigio. La invitación es a tener cuidado. Aquí lo que tenemos es ideas y por eso condenamos cualquier tipo de campaña como esta que se está haciendo para descalificarnos.



¿No les preocupa el anuncio del petrismo de que sacará un escándalo contra su campaña?

Yo goberné durante cuatro años, hace poco más de dos años que terminé mi mandato y siempre le he dado la cara a los entes de control. Lo mismo ha hecho ‘Fico’, entonces acá no hay temor porque obramos con respeto, en derecho, de cara a los ciudadanos y la conciencia la tenemos limpia.

No deja de preocuparnos que pretendan enlodarnos desde la otra campaña. Aquí rechazamos cualquier tipo de esas actividades y el objetivo de esas campañas. Es Colombia la que está en juego.



¿Cómo le ha ido en estos meses que lleva como candidato a la Vicepresidencia de la República?

Satisfecho de recorrer Colombia. La verdad es que encuentro una alegría inmensa al poder escuchar la visión de las personas, la necesidad de construir una Colombia desde las regiones, con los campesinos, con la gente que más lo necesita, que quieren un gobierno más cercano a la gente. Un gobierno que esté jugado por el territorio. Sintiendo las dificultades del país, entendiendo el cambio, un cambio que no puede ser un salto al vacío sino un cambio seguro y no solo un discurso populista.

“Vamos a garantizar la educación pública,

en donde vamos a cubrir toda la población de estratos 1, 2 y 3 e incluso 4, en cero matrícula en universidades oficiales”.



¿Cómo liderará, si ganan, el tema de las regiones que fue el compromiso que le asignó Federico Gutiérrez?



Precisamente eso vamos a hacer, una Vicepresidencia desde las regiones, no es simplemente llegar y establecer un diálogo e irnos. Es construir, es estar una y muchas veces en las regiones para superar las dificultades, para ponernos de acuerdo. No se podrán superar los problemas de todos, de pobreza, de abandono, pero sí podemos avanzar de manera segura y eso lo tenemos que definir localmente para acordar cuáles son esos proyectos fundamentales, qué es lo que impide el desarrollo de la región.



Esas soluciones se deben construir desde el territorio, ese será mi papel, recorrer Colombia, construir primero el plan de desarrollo y luego acompañar su desarrollo y tener un control de la ejecución.



¿Cómo van a controlar que los avivatos no se sigan robando los subsidios, como lo anunció la Contraloría General?

Lo que hay que hacer es la digitalización y desarrollo tecnológico para superar esos problemas, lo que se busca es tener un solo canal de información y un solo canal de pago. Es un tema digital, de fortalecimiento de la información, que sea en tiempo real.



¿La reforma a la salud cómo se realizaría en un gobierno Gutiérrez-Lara?



Ese es un tema muy importante para Colombia. Lo primero que se debe cambiar es el enfoque. Se debe trabajar más en la promoción y la prevención, también que las EPS no administren los recursos del Estado, que solo se les entregue por administración y pasen directamente a los hospitales y clínicas, que no generemos esa tercerización en el manejo de los recursos, por eso se demora el pago al personal de la salud. Al paciente no le importa quién lo atienda, le interesa es que le entreguen sus medicamentos, que tenga una atención pronta y que sea de calidad.



Vamos además a trabajar por el talento en salud, por los médicos, por las enfermeras, por los auxiliares, que tengan las garantías laborales, prestaciones. Dos años duraron en pandemia poniendo la cara y esa primera línea logró salvarles la vida a muchos colombianos, hoy tenemos un deber con estos miles de profesionales de la salud que requieren lo que es justo, una reforma profunda sin dar un salto al vacío.



¿Cuál será la hoja de ruta para ayudar al campo?



Además de sentarnos a hablar con los campesinos, vamos a triplicar la inversión en placas huellas en vías terciarias, a buscar las zonas más productivas, no puede ser que la placa huella sea para la carretera que lleva a la finca del alcalde o el concejal, hay que saber asignar esos recursos.



Vamos a respetar las zonas de páramo, de reserva, a lograr que la ciencia y la tecnología, con las universidades y el Sena, acompañen todos estos procesos productivos para que lleguen a las regiones. Es un tema que, como nunca antes, le vamos a dar la atención especial.