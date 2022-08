"Existe larga distancia para alcanzar la paz": Petro por ataque a la avanzada presidencial

Dos días después del ataque a la avanzada presidencial cerca a El Tarra, Norte de Santander, y previo a su visita al lugar donde ocurrieron los hechos, el presidente Gustavo Petro aseguró que está agradecido de que esa situación no haya pasado a mayores.



Al respecto, el Mandatario fue enfático en señalar en que por fortuna no hubo personas heridas, pero sí lamentó que cerca a esa zona cinco uniformados del Ejército hubieran resultado gravemente heridos luego de caer en un campo minado.



"Hay un atentado con jóvenes del Ejército heridos en el Norte de Santander, a donde vamos ahora; ahí mismo, una de las avanzadas de la escolta de la Presidencia fue alcanzada. Hasta ahora no hay muertos, menos mal", dijo.



Sobre ambos hechos, el Presidente manifestó que es lamentable que en menos de 15 días que lleva su Gobierno esté quedando en evidencia no solo la necesidad de que haya paz en el país, sino también de que no será fácil lograrla.



Incluso, el presidente Petro fue enfático en que, a pesar de este tipo de manifestaciones violentas, él y su Gobierno siguen convencidos de que

se debe trabajar por alcanzar la paz y que eso es algo que realizarán.



"Hay quienes creen que ya es una ilusión (la paz), hay quienes creen que es inalcanzable, hay quienes creen incluso que ese objetivo no lo deberíamos alcanzar, pero los seres humanos debemos vivir en paz si queremos una existencia plena y una vida más digna para los hijos y nietos", precisó Petro.

Petro sí visitará El Tarra pese al ataque

El presidente Gustavo Petro sí visitará el municipio de El Tarra, Norte de Santander, para asistir a un consejo de seguridad, pese al ataque que sufrió la avanzada presidencial, el pasado miércoles 24 de agosto.



La Casa de Nariño fue la que confirmó el viaje del presidente Gustavo Petro: "El Tarra, Norte de Santander. Recorrido y charla con la ciudadanía. 11:30 a. m.", dice la agenda oficial de Presidencia.



Horas antes, la visita de Petro a esta localidad de la región del Catatumbo estaba casi que descartada y se estaba discutiendo la posibilidad de celebrar el consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta.



"Muy probablemente, el consejo de seguridad integral en la nueva denominación –que también se ha dispuesto desde el Gobierno Nacional a un dinamismo diferente de los consejos– como se han venido realizando, no se celebrará en El Tarra, sino en Cúcuta", había manifestado este jueves el ministro de Defensa, Iván Velásquez.