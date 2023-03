En medio de un acto de entrega de indemnizaciones por parte del Fondo de Reparación de las Víctimas en Santander, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal General, Francisco Barbosa, a quien le pidió esclarecer los casos de corrupción ligados a los bienes incautados a la mafia que quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



Al respecto, el Presidente hizo el llamado para que la Fiscalía de esos casos y, además, fue enfático en que los fiscales deben hacerse cargo de cada investigación de esa y otras entidades porque, según manifestó, existen testigos y responsables políticos sobre las irregularidades no solo de la SAE, sino también de la Unidad Nacional de Protección, el Inpec y otras.



"La Fiscalía tiene testigos importantes y los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso, delincuentes mismos, de ese saqueo. En vez de callarlos deberían pedirles la verdad, como es la función de la Fiscalía", mencionó el presidente Petro.



El Mandatario, de igual manera, comentó que " hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la Nación sea capaz de investigarla, lo mismo que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo que pasó con la mafia en la UNP, del Inpec y de la Fiscalía misma".



En medio de su discurso, el Presidente denunció que en entidades como en la Unidad de Víctimas y en la SAE existen casos de corrupción en donde, según él, se robaron los bienes de las víctimas. "Las cifras son terribles, empecemos por decir que la Unidad de Víctimas se convirtió como la Sociedad de Activos Especial, en un festín de la corrupción, saquearon los bienes que entregaron los paramilitares igual que con los bienes que el Estado pudo extinguir de los narcotraficantes”, afirmó Petro.



El presidente reiteró que muchas de las víctimas no fueron reparadas y, por el contrario, siguieron siendo amenazadas. "Se los robaron, se robaron los recursos públicos para la indemnización de las víctimas, construyeron mafias, algunas ligadas incluso al viejo paramilitarismo para recuperar lo que habían entregado y que no llegara a las víctimas. Sacaron fusiles y pistolas para amenazar de nuevo a las víctimas que habían producido para que no tuviera la indemnización en términos de bienes", reiteró Petro.