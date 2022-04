Aunque hasta ahora en la campaña presidencial las cosas le estaban saliendo bien a Gustavo Petro, una estrategia, al parecer mal desarrollada, le puede generar uno de los más fuertes golpes de credibilidad a la misma.



Se trata de la propuesta de “perdón social”, una propuesta ya expuesta hace poco más de un año, pero que desde el fin de semana pasado se convirtió en la polémica principal de toda la carrera presidencial, luego de que el hermano del candidato, Juan Fernando Petro, se reuniera en la cárcel La Picota, con uno de los dirigentes políticos considera como uno de los más corruptos de los últimos años, Iván Moreno Rojas.



Moreno, exalcalde de Bucaramanga es hermano del exalcalde Bogotá, Samuel Moreno Rojas, también condenado por corrupción en el famoso caso del 'Carrusel de la contratación', del cual la capital del país se vio afectada en la contratación de vías del Transmilenio.

Los hermanos Moreno son reconocidos por ser nietos del exdictador Gustavo Rojas Pinilla, y además porque con su movimiento político Anapo, fueron socios políticos de Petro en el pasado y claves para que el hoy candidato presidencial pudiera ganar la Alcaldía de Bogotá en 2012.



Según reconoció Juan Fernando Petro, en entrevista con Semana, él estuvo en La Picota, hablando no sólo con el condenado corrupto de Iván Moreno planteándole lo del perdón social, sino también con otros políticos detenidos como el exparapolítico Álvaro García Romero y los exgobernadores Ronald Housnei Jaller y Jimmy Díaz, entre otros político. Precisó que su visita fue por voluntad propia y no por solicitud de su hermano candidato.



Sin embargo, fue el propio Gustavo Petro, el que salió a defender su controvertida propuesta luego de que se supo que su hermano estuvo hablando con en la cárcel con uno de los hermanos Moreno. Según el jefe del Pacto Histórico, “el perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad!, el perdón social es para todos y todas” y precisó que “no es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”.



El candidato precisó además que “el perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad.

La postura de los Petro frente al tema del perdón social fue criticada por otro Petro, Nicolás, el hijo de Gustavo Petro, quien de manera muy puntual escribió en su cuenta de Twitter un mensaje muy puntual que sin duda hace referencia al caso: “Que errores tan infantiles”.



Otra voz de crítica al candidato presidencial la dio el activista petrista Beto Coral, quien aseguró que “la verdadera imprudencia no es la propuesta del perdón social. La verdadera imprudencia es que un hermano del candidato que encabeza las encuestas, visite a un delincuente en la cárcel. Perdón, pero no, no se puede, no es un acto estratégico, es ligero, irresponsable y muy tonto”.



Lo sucedido con la reunión de Petro y los condenados corruptos y las declaraciones del candidato al respecto, obligaron a que éste miércoles se diera una reunión extraordinaria de las directivas de la campaña para evaluar el alcance de la situación y si la misma afecta o no la aspiración presidencial.

Más críticas

La propuesta de Gustavo Petro fue duramente cuestionada por su contrincantes en la carrera presidencial. El aspirante Federico Gutiérrez, sostuvo que: “Por mas que intente explicar Petro, su intención sería dar un “perdón social” a los peores corruptos y parapolíticos. En nuestra Presidencia, los corruptos y los violentos en la cárcel”.



El también candidato Rodolfo Hernández expresó que “el perdón social para los corruptos es meterlos en el peor patio de la cárcel. Cero impunidad. En el gobierno de Rodolfo Hernández NO se van a proteger bandidos”.



Ingrid Betancourt, igualmente candidata presidencial, manifestó que “el perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos "venderle el alma al diablo". ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?”.



El aspirante Sergio Fajardo, manifestó que “no nos traguemos esos sapos ni esos cuentos. Ni en las cárceles ni en los clubes. Contra la corrupción, sanción social, no perdón social”.



Enrique Gómez, candidato de Salvación Nacional, sostuvo que “el señor de las bolsas manda a la cárcel a su hermano a negociar con parapolíticos y corruptos que se robaron hasta los manteles en Bogotá. ¿Por un "perdón social"? O ¿Amnistía para lograr apoyos delincuenciales? ¿Dónde están los entes de control? De adorno”.



Por su parte el candidato John Milton Rodríguez, al respecto planteó que “no hay que confundir el perdón social con la impunidad para los corruptos condenados y en prisión. Construyamos con los colombianos honestos desde las regiones”.