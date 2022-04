Gutiérrez, Fajardo y Petro siguen en carrera para captar nuevos aliados

Faltando mes y medio para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, las campañas de los tres candidatos que, de acuerdo con las encuestas, tienen más opción de llegar a la segunda vuelta, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, han destinado sus esfuerzos a buscar nuevos aliados en sectores que puedan ampliar su base electoral.



Mientras que Federico Gutiérrez ha ido sumando apoyos en el centro durante los últimos días, Sergio Fajardo ha intentado relanzar su campaña y evitar la dispersión en sus filas políticas, y Gustavo Petro selló esta semana una alianza con un personaje clave para acercarse al llamado santismo.



Varios analistas opinan sobre el rumbo que han tomado las campañas políticas de cara a la primera vuelta presidencial del 29 de mayo.

Coqueteos de ‘Fico’ con el centro

Por el lado del Equipo por Colombia, el candidato Federico Gutiérrez continúa apostándole a sumarle apoyos pertenecientes al centro político.



Además de su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, la llegada del exdefensor nacional del Pueblo Carlos Negret le da otra visión a la campaña del exalcalde de Medellín, que inicialmente había sumado fuerzas provenientes de sectores más tradicionales, como los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y Mira.



Además de políticos, Gutiérrez ha sumado adhesiones de diferentes gremios y agrupaciones sociales, así como de algunos empresarios.

Frente a la estrategia de la carta de Equipo por Colombia, el analista y consultor Carlos Andrés Arias destaca la llegada de Negret.



“Representa una garantía simbólica frente a organizaciones sociales y de defensores de Derechos Humanos que han señalado una continuidad en el sentido de que ‘Fico’ es Iván Duque y de la dolorosa situación que vive el país por asesinatos de defensores y violaciones por parte de la Fuerza Pública”, afirma el experto.

Sin embargo, agrega que “si la gestión de Negret es activa y mediática, será importante, de lo contrario, no pasará de ser más que otra foto de alianzas”.



Por su parte, el analista político John Mario González expresa que, a pesar de la intención de Gutiérrez de llegar al centro y de las adhesiones que ha recibido, aún le falta más para cautivar intención de voto en ese lado de esa línea política.



“Si bien creció como resultado del natural realineamiento de fuerzas después de las consultas del 13 de marzo, le hace falta un discurso que vaya más allá de ciertos lugares comunes, que apasione y caracterizados voceros regionales”, señala.



A su vez, la docente del área política Patricia Muñoz considera que a Federico Gutiérrez sí le ha servido seguir sumando apoyos de centro.



“Están buscando unas alternativas a la posible polarización en la que podría caer la campaña. Busca no quedarse en un campo en específico de este espectro ideológico, sino acercar a los electores del centro. Si les funciona, se podrá evidenciar si crecen en la intención de voto”, opina.

Busca evitar la dispersión

Más que sumar apoyos, la coalición de la Centro Esperanza ha debido hacer esfuerzos para que el candidato Sergio Fajardo no pierda los apoyos con los que supuestamente ya contaba.



En el Nuevo Liberalismo, además del propio Negret, la excandidata al Senado Viviana Vargas también decidió unirse a otra campaña presidencial, a pesar de que el compromiso de todos los integrantes de la alianza de centro era continuar apoyando al ganador de la consulta interpartidista, sin importar quién fuera.



Pero lo cierto es que fuerzas aliadas que supuestamente tenía consolidadas en partidos como la Alianza Verde también se han alejado de Fajardo.



A la caída del centro se suman las dificultades que Humberto De la Calle (senador cabeza de lista de la coalición) ha tenido con Ingrid Betancourt por la doble militancia en la que estaría incurriendo al no respaldarla a ella.



Para el analista Arias, el problema está en que el exgobernador de Antioquia no está generando emoción en los electores. “Está permitiendo de nuevo la polarización. El daño que se hicieron entre miembros de la coalición en la campaña la dejó herida de muerte y, a pesar de los esfuerzos publicitarios, del impulso en piezas de comunicación y personas que la rodean, carece de mito y relato asociado a Fajardo. La campaña y su mensaje es utilitario y racional, busca el voto útil y no logra la emoción por eso se desdibuja”, expresa.

El candidato presidencial Sergio Fajardo continúa con su ‘remontada’, que implica visitar varias ciudades. Este domingo llevó a cabo un recorrido por el parque principal de La Ceja, Antioquia. Tomado de redes sociales

¿El santismo en el Pacto Histórico?

Por el lado del Pacto Histórico, el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez anunciaron que el exrepresentante y exsecretario general de Presidencia Alfonso Prada será su jefe de debate, designación que es llamativa por la cercanía política de este con Juan Manuel Santos.



Aunque Prada aseguró que no representa al exmandatario, reconoció que le consultó la decisión de unirse a la coalición de izquierda.

Pero lo cierto es que a la campaña del Pacto Histórico también han arribado algunos políticos que hicieron parte del gabinete de Santos.



En todo caso, a quien no le habría gustado la adhesión de Prada habría sido al senador reelecto Gustavo Bolívar, quien no asistió al acto de bienvenida del también exdirector nacional del Sena, reacción que se originaría en cuestionamientos del pasado.



Frente a la adhesión, el analista y consultor Carlos Andrés Arias asegura que la llegada de Prada demuestra la cercanía que ha tenido el aspirante por la izquierda a la Casa de Nariño con Juan Manuel Santos, a pesar de no mostrarse tan cercanos ante la opinión pública.



“Significa la llegada de alguien que logró la reelección de Santos y que ha puesto en evidencia cómo Gustavo Petro sigue ratificando que todo vale para lograr el poder. Sin embargo, sugiere una fisura al interior del Pacto y un malestar importante entre muchos militantes y activistas por las investigaciones y señalamientos con los que carga Prada”, añade Arias.



Por su parte, la analista y docente Patricia Muñoz asegura que aunque Prada no representa la opinión del expresidente, sí evidencia la cercanía de un sector político del que de alguna forma hace parte Santos.

Tensiones no resueltas

El analista John Mario González asegura “el peor enemigo de la campaña de Fajardo se llama Fajardo. Se ha venido desdibujando por sus propios errores, por su falta de olfato político y por no entender desde hace meses que el país necesitaba un candidato más asertivo, más vehemente, un hombre que diera muestras de mayor energía y más liderazgo”.



Para la docente Patricia Muñoz, en las toldas de la Centro Esperanza “se siguen evidenciando las discusiones públicas y las situaciones que no enviaron el mejor mensaje y terminaron de desdibujar de alguna manera una campaña de la cual se esperaba generar vínculos de acercamiento.

Eso que varios actores políticos del centro hoy parezcan estar más cerca de otras candidaturas que de apoyar al mismo Fajardo, es el resultado de unas tensiones no resueltas”.