Duros cuestionamientos al Presidente por declaraciones sobre crianza de su hijo Nicolás

El presidente Gustavo Petro continúa siendo blanco de críticas debido a las declaraciones en las que aseguró que él no era responsable de la crianza de su hijo, el diputado Nicolás Petro, quien actualmente es acusado de haber recibido dineros ilegales.



La polémica que desató el Presidente se dio debido a que, en medio de una entrevista con un medio nacional, detalló que Nicolás no solo se crió en Córdoba, sino que allá también realizó sus estudios universitarios.



El mandatario colombiano aseguró que no tuvo la oportunidad de convivir con su hijo sino hasta que él estaba mayor, debido a que cuando Nicolás era pequeño él se encontraba escondido por temor a que lo mataran, esto por hacer parte del M-19. Dichas explicaciones no cayeron nada bien ante la opinión pública, que cuestionó a Petro por entregarle la responsabilidad a la mamá de Nicolás por la crianza de este mismo.



Ante los señalamientos, el Presidente se defendió y aseguró que estar en el M-19 le impidió participar en la crianza de Nicolás, pero reiteró que se ha visto afectado por la situación. Además, aseguró que no podía arriesgar a su hijo a la situación en la que estaba expuesto por militar, en esa época, en un grupo político de izquierda.



“¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillar nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros y que esa actividad se llama clandestinidad, cree que los militantes del M-19 llevábamos acuestas para que al dispararnos o desaparecernos le pudiera pasar eso a ellos mismos”, afirmó Petro en Colombia Hoy Radio.



Y reiteró que “los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida, preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran”.



En medio de las reacciones, fue “revivida” una entrevista que se le hizo al diputado Nicolás sobre su papá y su crianza: “Crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá, y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas, organizando”.



Aunque Nicolás no se ha referido a las declaraciones de su papá, al parecer la que sería una familia suya, Adriana Burgos, sí defendió la familia materna del diputado. “Petro está diciendo la verdad, no crio a su hijo. Pero ojo! Eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario fue MUY BIEN CRIADO Y CON MUCHO ESFUERZO por sus abuelos maternos y su mamá. Y no creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario”, expresó Burgos.



Las críticas del sector político no se hicieron esperar y una de ellas fue la de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien afirmó que “la responsabilidad con los hijos es ineludible: si los criaste, por criarlos mal; si no los criaste, por no haberlo hecho”.



Otra voz que se manifestó fue la de la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que “PETRO que no fue capaz de educar a su hijo ni de brindarle atención no tienen autoridad de nada. Su hijo salió ladrón y le gustan los fajos de billetes, ¿de dónde sacó el gusto?”.



En medio de las masivas críticas, la familia presidencial recibió un sorpresivo apoyo del expresidente y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que las familias de los mandatarios siempre están expuestas a este tipo de ataques, esto haciendo referencia particularmente a los otros hijos de Petro, Nicolás Alcocer y Andrea.



“Yo soy padre y abuelo, mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido el dolor. Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro”, afirmó Uribe en su cuenta de Twitter.



A lo que Nicolás Alcocer respondió: “Aprecio sus palabras y le doy gracias. Que todo sea en mira de construir una sociedad mejor y más pacífica”.



Andrea también le agradeció al expresidente y fue enfática en sus redes sociales frente a las personas que se refieran a sus dos hijas. “El simple hecho que se metan con mis hijas de 5 y 3 años es pasar cualquier limite de lo aceptable respeten!”, precisó.