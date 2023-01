Después de Suiza, el presidente Petro viajará a Francia para visitar la ciudad de Toulouse 

Durante el mes de enero, el presidente Gustavo Petro ha sostenido una agenda internacional bastante movida. De hecho, en lo corrido de enero ha visitado países como Brasil, Venezuela y Chile y actualmente se encuentra en Davos, Suiza, participando en el Foro Económico Mundial y sosteniendo diferentes reuniones con lideres y empresarios mundiales.



Y ahora, vía decreto se oficializó que el próximo viernes 20 de enero el presidente Petro se trasladará a Toulouse, Francia. "De la ciudad de Davos - Suiza se trasladará a la ciudad de Toulouse - Francia, el día viernes 20 de enero de 2023 sobre el medio día", se lee en el documento de Presidencia.



Hasta el momento no se ha confirmado el motivo oficial de la visita del mandatario, por ahora se conoció que se sostuvieron conversaciones con la Alcaldía de Toulouse para ultimar los detalles de la agenda.



El mismo decreto dio a conocer que el presidente Petro regresará a Colombia el domingo 22 de enero en horas de la noche.



Finalmente, la agenda de viajes del presidente colombiano no se detiene. Se tiene previsto, hasta el momento, que Petro participe en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires, Argentina, y finalmente el 31 esté en Ecuador en un evento binacional con su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso.