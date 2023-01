Fiscalía decidió no convocar a mesa de trabajo con la SAE, pero citó a declarar a funcionarios

La Fiscalía General de la Nación informó en la noche de miércoles que decidió no citar a la mesa de trabajo que se tenía prevista para conocer las denuncias de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, sobre posibles hechos de corrupción en esa entidad en la administración pasada.



Al respecto, el ente investigador anunció que, a cambio de la mesa de trabajo, se citará a las actuales directivas de la SAE a declarar, esto con el fin de que den su versión, bajo juramento, sobre las denuncias que hay frente a posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes en el interior de la entidad.



​"El ente investigador ha decidido no convocar la mesa de trabajo que se había planteado para adelantar las investigaciones conjuntas con la SAE y en las que se pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad y asumir investigaciones a las que hubiese lugar para lograr la judicialización de los eventuales responsables", indicó la Fiscalía en un comunicado.



De igual manera, el ente investigador detalló que quienes serán citados a declarar en los próximos días son el presidente de la SAE, Daniel Rojas; el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, así como los demás altos funcionarios de la entidad que tengan conocimiento sobre las denuncias. De igual manera, la Fiscalía fue enfática en que, en el marco de sus competencias, continuará investigando los hechos denunciados en esta entidad.



Esta decisión se da después de que trascendiera una carta que envió en las últimas horas el director de la SAE al fiscal Francisco Barbosa, en la que le pidió encontrarse el búnker de la Fiscalía para presentar sus evidencias.



"Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica", precisa un aparte de la misiva.



Ya esta semana el fiscal Barbosa se había quejado de la actitud del director de la SAE de hablar de denuncias ante los medios, pero no asistir a presentar las pruebas correspondientes.