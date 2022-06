Daniel Quintero regresará a su cargo tras segunda vuelta, anticipó la Procuraduría

La suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se levantará tan pronto culmine la segunda vuelta presidencial, según informó la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, durante una rueda de prensa realizada este domingo.



Según aclaró la jefa del Ministerio Público, tras concluirse la contienda este fin de semana los mandatarios locales que fueron suspendidos por su presunta participación en política podrán reintegrarse a sus cargos.



“La suspensión que se hizo a varios alcaldes tenían como motivo impedir que ese funcionario pudiera utilizar el cargo para influenciar en algún candidato. Una vez terminado el proceso electoral terminan las razones por las cuales se habían suspendido”, expresó Cabello.



No obstante, la servidora pública aclaró que, pese a retomar sus funciones, ninguno de los funcionarios verá cerrado su proceso.



“El proceso sigue para determinar si hay lugar o no a pliego de cargos o a una sanción correspondiente”, advirtió.



Al ser consultada sobre si el levantamiento de la suspensión podría efectuarse este mismo martes 21 de junio, la Procuradora omitió referirse a una fecha concreta, pero anticipó que la entidad lo haría lo más pronto posible.



“Inmediatamente termine el proceso electoral entra el correspondiente funcionario, en este caso el señor viceprocurador, a analizar el caso para tomar las medidas correspondientes”, expresó Cabello.



Precisamente durante la jornada de este domingo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló del proceso adelantado por la Procuraduría y lo calificó de “ilegal” y contrario a la Constitución.



“Andree viene haciendo una tarea muy importante, pero recuerde que ese periodo de Juan Camilo Restrepo dejó muchos daños y muchas heridas. Eso lo vamos a corregir, lo vamos a organizar, estamos preparando un plan de 10 cosas muy importantes que vamos a hacer, a las que vamos a darle prioridad en ese nuevo regreso y esperamos la unidad de todos”, dijo el suspendido alcalde este domingo, al ser interrogado sobre sus plantes en caso de retornar a La Alpujarra.



A reglón seguido, Quintero también aprovechó sus declaraciones para lanzar algunos dardos al empresariado local, haciendo una alusión a las votaciones de este domingo.



“Yo hago un llamado también a que el empresariado y los gremios no se resistan a ese cambio necesario, cuando uno se resiste al cambio necesario la única forma de hacerlo es con violencia”, agregó Quintero.



“Pensemos más bien cuál es ese cambio que quieren los mayores, los campesinos y unámonos para resolver esos problemas”, agregó.



Cabe recordar que el alcalde de Medellín completó más de un mes y medio apartado de su cargo, luego de que la Procuraduría le abriera una investigación por su presunta participación en política en favor de Gustavo Petro.



Los hechos por los que la Procuraduría lo investiga van desde un video en donde el mandatario aludió indirectamente a las frases de campaña del Pacto Histórico y la renuncia de al menos siete miembros de su gabinete que aterrizaron en esa campaña.



Dentro de los funcionarios que renunciaron a sus cargos y aterrizaron en la campaña de Petro se destacan el exsecretario de la No Violencia, Juan Carlos Upegui, el exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo; el exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez; la exsecretaria de Medio Ambiente, Juliana Colorado; el exsecretario de Movilidad, Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad; la exsecretaria de las Mujeres, Ana María Valle Villegas, y la exdirectora de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI), Eleonora Betancur.



Así mismo, tal como se ha contado durante los últimos meses, en el radar también aparecen casos como el presunto uso de buses con distintivos de la Alcaldía, que habrían movilizado integrantes de la campaña de Petro en Medellín, o hasta reuniones con fines políticos que habría sostenido Quintero con concejales y líderes locales en un edificio en El Poblado.