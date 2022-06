"El que no reconozca los resultados demuestra guerra sucia": Federico Gutiérrez 

El excandidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ejerció su derecho al voto hacia las 11:50 de la mañana en la institución educativa Inem José Félix de Restrepo, de El Poblado, en Medellín.



“El país necesita democracia, justo eso fue lo que yo enfrenté durante la campaña. El que no reconozca los resultados de hoy demuestra la guerra sucia y la corrupción que hubo en la contienda. Aquí lo que importa es Colombia, sea quien sea el ganador, vamos a ser muy vigilantes”, indicó el exalcalde.



El miembro del Equipo por Colombia anunció el pasado 29 de mayo que él, como su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, iban a apoyar a Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta. Gutiérrez obtuvo 5 millones de votos.



“Estos días estuve concentrado en la campaña para no perder la democracia. Mi voto fue por Rodolfo, así tenga diferencias sustanciales con él. No podemos perder la democracia”, puntualizó Gutiérrez.