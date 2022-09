¿Cuánto quedará costando el galón de gasolina? La dura advertencia de Fendipetróleo

Ante el déficit del Fondo de Estabilización de Precios que llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar que el precio de la gasolina subirá, Fendipetroléo advirtió que el galón de este carburante en el país podría llegar a costar entre $16.000 a $18.000.



De acuerdo con lo manifestado por Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, la decisión del mandatario colombiano de eliminar el subsidio a los combustibles es la adecuada porque, según recalcó, el país está en un punto de "no retorno".



Al respecto, Vélez manifestó que el sector tiene claro que en este momento sí se debe aumentar el precio de la gasolina no solo para acortar el déficit billonario que dejó el Gobierno de Iván Duque, sino porque si no se hace ahora este podría aumentar.



"Le hemos dicho al Gobierno desde hace mucho tiempo que empiece a tomar medidas, así sean costosas, desde el punto de vista político, para evitar llegar a una situación a la que ya llegamos hoy. Estamos en el punto de no retorno, aquí no hay otra alternativa diferente a aumentar el precio de los combustibles", comentó Vélez en diálogo con Blu Radio.



De igual manera, el Presidente de Fendipetróleo recalcó que se debe tener claro que se debe hacer el aumento en este momento porque este fondeo se está "chupando" muchos billones de pesos al mes, que es una cifra que deber ser intervenida inmediatamente.



"Este fondo se está chupando entre dos y tres billones de pesos al mes, una cifra muy elevada que se necesita contrarrestar: Si no se soluciona, es posible que a final del año entrante estemos hablando de un déficit de 50 billones de pesos, es una decisión que había que tomarse", comentó.