Conservadores y de la U apoyarían la reforma a la salud, pero si les cumplen varias condiciones

¿Reversazo? Es la palabra que empezó a rondar en el Congreso de la República luego de que en la mañana de este martes sesionaran, de manera separada, las bancadas de los partidos Conservador y La U, con el fin de adoptar una posición definitiva sobre la reforma a la salud del Gobierno Nacional.



Los jefes de los dos partidos, Dilian Francisca Toro (La U) y Efraín Cepeda (conservatismo), coincidieron en decir que sus colectividades sólo votarán de forma positiva la reforma siempre y cuando se recojan las modificaciones al proyecto que se habían pactado con el presidente Gustavo Petro, las cuales no quedaron en el articulado de la ponencia que se radicó.



Toro, sostiene que para la U hay que construir sobre lo construido en materia de salud, más no reversar lo que se ha alcanzado. “La U continúa en su propósito de defender un sistema de salud moderno que nos lleve al futuro, que garantice el principio universal de salvar vidas mejorando lo existente y no uno que nos devuelva a un sistema que en el pasado demostró que no cumple con el objetivo del Estado en materia de salud”, declaró.



Expresó además que las recomendaciones del partido no fueron acogidas por la ministra Carolina Corcho, quien se negó a incluirlas en el articulado, “la decisión de la bancada es que se cumpla lo acordado con el Señor Presidente, pero que fue desconocido por la Ministra de Salud, de lo contrario, el Partido votará de manera negativa la reforma a la salud”.



Recordó que los cambios que pide el partido para el proyecto se centran en la articulación de un sistema de salud mixto; la creación y definición de las funciones y remuneración de las Gestoras de Salud y Vida para que sean administradoras del riesgo integral en salud, operativas, incluyendo contratación y auditoria que les garantice su permanencia en el tiempo.



También en establecer una UPC suficiente y diferencial en cuanto a territorios y riesgo epidemiológico; garantizar la libre elección de los usuarios; evitar la fragmentación en la atención del usuario los CAPS deben ser coordinados entre las secretarias de salud y las entidades gestoras y fondos cuenta sin burocracia.



Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, sostuvo que “en una decisión unánime de la bancada el partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones presentadas por el conservatismo que garanticen un sistema de salud mixto, con libre elección, que preserve la elección del aseguramiento en salud con su actual protección financiera a las redes colombianas”.



Según Cepeda “acá no estamos adicionando temas nuevos, aquí estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones 12 puntos acordados con el gobierno nacional y que no fueron incluidos en el articulado y el gobierno ha expresado su disposición en acogerlos. Con el Partido de la U estamos radicando esas 133 proposiciones que desarrollan lo acordado con el gobierno, mientras eso no suceda el partido no podrá acompañar la reforma a la salud”.



Por otra parte, para la tarde de este martes se espera que el Partido Liberal, también en bancada, se reúna para anunciar cómo van a votar la reforma a la salud.