"El presidente no está interesado en beneficiar narcotraficantes": fiscal Barbosa sobre reunión con Petro

Este martes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Gustavo Petro y aseguró que fue una reunión cordial en la que el mandatario de los colombianos fue enfático en el proyecto de humanización sobre la cadena del narcotráfico.



"Fue una reunión amable y cordial, muy franca. Se plantearon las diferentes preocupaciones que yo venía exponiendo al país. Fueron varios temas, pero se arrancó con el proyecto de humanización. Había una norma que establecía un beneficio de suspensión de ejecución de la condena, es decir, que gente salía de la cárcel y no solo serían pequeños cultivadores, sino importadores de percursores químicos para cocaína, heroína y comercializadores de droga. En ese sentido, se llegó a la conclusión de que esa norma no podía ir, sino que se va a limitar solo a pequeños cultivadores. Se había dicho antes que dicho beneficio iba a ser para toda la cadena de narcotráfico", indicó Barbosa, en conversación con Blu Radio.



Por lo anterior, Barbosa también calificó esta decisión del Presidente, como "un gran logro", ya que según él, Gustavo Petro no está interesado en beneficiar a narcotraficantes.



"Todo está enlazado. Por supuesto, con eso uno ya puede pasar a los otros proyectos. Hay algo interesante y es que el presidente fue claro en decir en que no está interesado en beneficiar a narcotraficantes ni dejar de luchar contra el narcotráfico. Para mí este tema queda superador, por lo menos, en el marco de esta reunión", indicó el fiscal para el medio radial.



Además, Barbosa subrayó que también conversaron temas como: el proyecto de humanización de cárceles, el proyecto de ley de sometimiento y, tercero, la discusión de cifras y datos.