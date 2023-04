Estas son las identidades de los tres jugadores del Once Caldas capturados por extorsión

Este lunes 10 de abril, las autoridades lograron la captura de tres jugadores del Once Caldas, quienes pretendían extorsionar a una joven española estudiante de Medicina a cambio de devolverle su celular.



Según las autoridades estos tres jóvenes, integrantes del conjunto de fútbol manizaleño, buscaban que la joven les consignara $500.000 por la devolución de su dispositivo de alta gama.



De acuerdo con la denuncia hecha a la línea 165, la víctima salía de una discoteca de la ciudad de Manizales cuando se percató de que le habían hurtado el celular.



Al día siguiente, una de sus amigas recibió una llamada en la que advirtieron que la dueña debía consignar $500.000 a cambio de la devolución del movil.



Según el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía Nacional, estos jóvenes no midieron las consecuencias de sus actos y lo arriesgaron todo por una suma que no valía la pena, pues pretendian repartirse $170.000 cada uno.



"La conclusión que podemos tomar en este momento es que los muchachos creyeron muy fácil generar esa extorsión, porque sí hay muchísimos errores que no cometen normalmente los extorsionistas. Un grupo de extorsionistas que no cometería ciertos errores como los cometieron, de agarrar los tres por la línea, de generar una cita como la citaron, o usar otros medios, entonces yo creo que los muchachos lo vieron muy fácil y fue algo fortuito en la vida de ellos", señaló el Coronel en diálogo con Blu Radio.



Las identidades de los implicados son: Santiago Mera, jugador profesional de Once Caldas, Davisson Mateus, juvenil recién convocado para debutar en el primer equipo y Guy Esteban García, juvenil de las inferiores del club.



A través de un comunicado, el club de fútbol Once Caldas rechazó el comportamiento de los jugadores.



"Es importante aclarar, que las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas S. A, no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre", manifestó el club.