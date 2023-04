Ella es Ana Carolina Quijano, la caleña que asumió como nueva viceministra de Educación Superior

La educación en Colombia, al menos por ahora, será liderada por dos mujeres vallecaucanas. Así quedó confirmado con la posesión de la caleña Ana Carolina Quijano Valencia como nueva viceministra de Educación Superior.



​Quijano Valencia es profesional en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali, así como Magíster en Negocios Internacionales y cuenta con énfasis en América Latina, Europa y Asia, de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España.



La nueva viceministra fue becaria de la Escuela de Alto Gobierno de la organización Manos Visibles, además, entre 2017 y 2019 lideró la Subsecretaría de Equidad de Género en Cali, luego asumió como asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el 2020. Entre 2020 y 2021, Quijano Valencia estuvo a cargo de la Secretaría de Educación de Jamundí.



"Desde ya comenzamos a trabajar por la educación superior como derecho y no como un privilegio para unos pocos. Para lograr cumplir con este propósito, necesitamos aunar esfuerzos con las IES públicas y privadas para cumplir las metas de ampliación de cobertura, extender y fortalecer la Política de Gratuidad, consolidar la nueva infraestructura educativa universitaria, transformar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el Icetex y sacar adelante la Reforma de la Ley 30 de 1992", dijo Quijano Valencia al ser posesionada por la ministra Aurora Vergara, quien también es oriunda de Cali.



De acuerdo con lo manifestado por la Presidencia, uno de los principales retos que tiene la nueva viceministra será el acceso a la educación superior. Es decir que, entre otras acciones, tiene el objetivo de aumentar la cobertura para permitir que más jóvenes, sobre todo de los territorios y comunidades más vulnerables, puedan acceder, permanecer y graduarse de programas técnicos profesionales, tecnológicos y/o universitarios.



​"Tenemos el reto de lograr que la educación superior llegue a esas regiones y comunidades que no han tenido acceso o que deben salir de su entorno hacia los centros urbanos para poder cumplir sus sueños. Debemos avanzar en la consolidación de una verdadera sociedad del conocimiento para todas y todos los colombianos", comentó.