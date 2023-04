Así van las candidaturas a la Alcaldía de Cali: otra opción y Tulio Gómez aún no se decide

Terminado el receso de Semana Santa, los mentideros políticos de la capital del Valle esperaban la oficialización de la aspiración de Tulio Gómez a la Alcaldía de Cali, en la noche de este lunes a través de las redes sociales se comenzó a promocionar el lanzamiento de otra candidatura a ese cargo.



Se trata de Javier Garcés, quien se quiere dar a conocer como ‘la voz de la reserva de la Fuerza Pública’, dado que tiene el grado de teniente coronel de la reserva activa y quiere convertirse en el sucesor de Jorge Iván Ospina.



Chocoano de nacimiento, es administrador aeronáutico egresado de la Escuela Militar de Aviación de Cali, donde ahora es profesor, después de haber cursado una maestría en ciencias militares y una especialización en seguridad y defensa nacional.



Según se dice en su círculo cercano, ha liderado procesos de inteligencia “soportados en la capacidad de recolección y análisis de información para contrarrestar flagelos como el terrorismo, el narcotráfico y la degradación del medio ambiente”.



También se indicó que, en el espectro político e ideológico, Garcés se ubica en la centro derecha.



De hecho, dada su cercanía con José Luis Esparza, coronel retirado del Ejército Nacional y quien fuera el candidato a la Vicepresidencia como fórmula de Ingrid Betancourt, es muy probable que su aspiración a la Alcaldía de Cali reciba el aval del partido Oxígeno Verde. Sin embargo, aún no está confirmado.



Ahora bien, a propósito de Tulio Gómez, máximo accionista del equipo América y de quien se había anunciado que en esta semana se ofrecería una rueda de prensa en la que se oficializaría su candidatura al primer cargo del Municipio, El País pudo establecer que la misma no se desarrollará esta semana.



Al parecer, el también propietario de la cadena de supermercados La Montaña y de La Arepería todavía no estaría listo para saltar al ruedo, porque “aún hay unos temas por resolver”.



Todo indicaría que quien es conocido como don Tulio no termina de disipar las dudas con respecto a la posible inhabilidad que podría recaer sobre su candidatura y posible elección como Alcalde de Cali, debido a que mientras unos abogados sostienen que la vinculación contractual que él podría tener con la Administración local ya es un tema superado, otros juristas sostienen lo contrario.



Así las cosas, sigue la expectativa en torno a uno de los nombres que aspiran a suceder en el cargo a Ospina, siendo posible que hacia el fin de semana haya noticias definitivas al respecto.



Mientras tanto, una nueva polémica ha surgido en la capital del Valle del Cauca, dado que en estos actualmente ascendería a 42 el número de personas que desean dirigir los destinos de los caleños durante los próximos cuatro años.