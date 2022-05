Ceferino Mosquera, excandidato a la Vicepresidencia, se unió a Federico Gutiérrez

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, anunció una nueva adhesión a su campaña electoral. Se trata del excandidato vicepresidencial y presidente de la Confederación Nacional de la Acción Comunal, Ceferino Mosquera, quien estuvo en la campaña electoral junto al excandidato Luis Pérez Gutiérrez.



Gutierrez aseguró que durante su trabajo en Medellín trabajó de la mano con las juntas de acción comunal que laboraban desde los barrios de los municipios y departamentos en todo el territorio nacional.



“Los comunales jugarán un papel fundamental en nuestro Gobierno, a través del diálogo social, Ceferino que los representa, todo este equipo de gente que les damos la bienvenida a nuestra campaña para que trabajemos juntos, para que las juntas de acción comunal pueden llevar también el desarrollo al campo, que nosotros garanticemos ese diálogo social desde la base”, expresó Gutiérrez a los medios de comunicación.



El candidato presidencial aseguró que desde el primer día de su Gobierno habrá un diálogo constante con los líderes sociales, ambientales, de derechos y de todos los que sean voceros de las comunidades.



“Un país donde no haya hambre, un país sin corrupción, sin violencia, que haga las transformaciones necesarias pero sin poner en riesgo el país, a las familias, los empleos”, expresó Gutiérrez.



Por su parte, Mosquera expresó que después de haber estudiado a todas las campañas junto a sus compañeros líderes de las juntas de acción comunal, tomaron la decisión de unirse a la campaña de Gutiérrez.



“Fue la única persona que nos ha llamado, que se ha preocupado para que la acción comunal continúe siendo lo que es, las otras campañas no tuvieron la decencia de saludarlo a uno. Somos siete millones de comunales, acá no llegamos todos, algunos están en otras campañas y eso lo respetamos, pero acá hay un grupo considerable de comunales”, aseguró Mosquera.



El líder de las juntas de acción comunal aseguró que espera que su comunidad sea tenida en cuenta por sus hojas de vida para aspirar a cargos públicos desde los cuales puedan apoyar y ayudar a las comunidades como al campesinado en temas de educación, alimentación, atención, entre otros.



“El Gobierno que está terminando fue muy aceptable con la acción comunal, fueron muchas las cosas que logramos en este Gobierno y queremos mejorarla a través de ‘Fico’ Gutiérrez”, concluyó Mosquera.