A cinco días de las presidenciales, Sergio Fajardo sigue perdiendo apoyo de los verdes

La campaña política del candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se sigue debilitando, en las últimas horas se dio la salida del sector del exprecandidato Carlos Amaya, quien estuvo compitiendo junto a Fajardo en marzo pasado en la consulta interna.



Amaya fue la sorpresa electoral en ese momento porque alcanzó 450.000 votos, de los cuales 190.000 fueron en su departamento, Boyacá, que es en donde tiene su fuerza electoral. Amaya, quien hace parte de esos cuadros directivos de Fajardo, sostuvo que en la primera vuelta le mantiene el apoyo, pero que para la segunda vuelta su candidato será el ingeniero Rodolfo Hernández.



Ese apoyo a Hernández sin embargo ya se empezó a ver. El lunes en la tarde, en Tunja, el grupo de congresistas de la Alianza Verde que son el ala política de Amaya se fueron con el ingeniero, ellos son los representantes electos Wilmer Castellanos (Boyacá), Juan Diego Muñoz(Meta), Juan Camilo Londoño (Antioquia), la Senadora electa Carolina Espitia, el senador electo Jonathan Pulido y la actual representante Neyla Ruiz (Boyacá).

Al respecto la senadora electa, Carolina Espitia, aseguró que “fueron estas las banderas que el pueblo nos entregó el pasado 13 de marzo y es nuestro deber moral, ético y político encontrar caminos para seguirlas llevando, acompañando un candidato presidencial que también las ondee y pase a segunda vuelta. Hacer lo contrario es defraudar la confianza ciudadana, lo que está en juego es el futuro mismo de la nación y como dirigentes regionales no podemos ser ajenos a esta situación y lograr que en segunda vuelta haya dos opciones de cambio y transformación real”.



Hernández y los congresistas verdes firmaron un acuerdo de puntos en común para adelantar una agenda conjunta desde el congreso y la presidencia de la República que permita construir el cambio y la transformación que el país requiere.



Un apoyo más que llegó a donde el candidato Rodolfo Hernández fue el senador electo Jota Pe Hernández, quien sacó poco más de 190 mil votos en la lista de los verdes, pero su decisión de estar con el ingeniero estaba cantada de marzo cuando contó con su ayuda para salir elegido. “La gente de mi barrio sabe muy bien cuáles son esos ladrones que durante años nos han estado atracando. No los ladrones que caminan por las calles, sino los ladrones que llevan décadas metidos en el gobierno, y haciendo torcidos en las sillas del Congreso”.



El otro golpe para Fajardo fue el anuncio del exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien se unió a la campaña de Petro. Aunque se interpretó inicialmente que la llegada de Gómez a la campaña del Pacto Histórico era el acercamiento del grupo de la alcaldesa Claudia López, lo cierto es que Gómez formalizó la llegada de Juan Fernando Cristo, otro de los cuadros directivos de la campaña de Fajardo, quien incluso el fin de semana estuvo acompañándolo en el cierre de la campaña en Bogotá.

Al candidato Petro también le llegaron dos representantes electos, Catherine Juvinao por Bogotá, quien si bien hizo campaña junto al senador electo Ariel Ávila siempre estuvo más del lado de Petro pero no había anunciado su voto.



Y el otro es el representante electo Duvalier Sánchez, el más votado de los verdes en el Valle y quien estaba con Fajardo, además que era el dirigente más cercano a la representante Catalina Ortiz, mano derecha del candidato de la Centro Esperanza, por lo cual ella aseguró que Sánchez peló el cobre.