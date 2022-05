"Está a punto de ir a juicio": las 'puyas' de Federico Gutiérrez a Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Federico Gutiérrez habló este martes sobre el también aspirante a la Presidencia, Rodolfo Hernández, de quien aseguró que es el único de los candidatos que tiene un proceso abierto.



El Candidato del Equipo por Colombia manifestó que, aunque luchar contra la corrupción ha sido la bandera de la campaña de Hernández, él es quien está a punto de ir a un juicio.



"Aquí hay gente que ha tomado banderas, entonces Rodolfo toma la bandera de la corrupción. Y yo me pregunto cómo alguien que dice ser de la lucha contra la corrupción es el único que tiene un proceso hoy y está a punto de ir a un juicio", dijo Gutiérrez en diálogo con Blu Radio.



Rodolfo Hernández, cabe recordar, cuenta con el respaldo de la Liga Gobernantes Anticorrupción, movimiento político con el que consiguió más de 1'800.000 firmas para inscribir su candidatura ante la Registraduría Nacional.



El exalcalde de Medellín también se refirió a la posición que Hernández ocupa actualmente en las encuestas en las que, al parecer, estaría cerca de alcanzarlo.



Al respecto, Gutiérrez aseguró que es él quien se les volvió un problema a los demás candidatos por el rápido crecimiento que ha tenido en las últimas consultas de intención de voto.



"El problema me les volví yo porque hace unos meses estaba en el 3% y hoy estamos cerca del 30%. El que aparecía segundo era él y se desplomó", dijo.



Finalmente, ante la duda de si se uniría a Hernández en caso de que sea el exalcalde de Bucaramanga el que llegue a segunda vuelta, Gutiérrez dijo: "No, yo le hablo a las bases, a la gente. También me he dedicado a a recibir ataques de él, quien se dedicó a atacar a todo el mundo.