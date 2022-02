Cara a cara: Maya y Motoa hablan sobre revocatoria de Ospina y sus planes para elecciones

El abogado Carlos Fernando Motoa, especialista en derecho administrativo y gestión de entidades territoriales, se ha desempeñado en su carrera política como secretario de Gobierno del Valle del Cauca, representante a la Cámara y senador desde el año 2010.



¿Le ha pesado su cercanía al Gobierno de Iván Duque, dados los bajos índices de favorabilidad del presidente?

He demostrado en el Valle del Cauca y a nivel nacional que tengo independencia al interior de mi partido Cambio Radical, de tener independencia de varias estructuras políticas en el Valle y en mis decisiones en el Congreso. Pero claro, apoyé en segunda vuelta al presidente Duque y tengo que reconocer logros que ha tenido su gobierno, como la gratuidad en la educación superior y tecnológica. Ese apoyo fundamental como lo es ingreso solidario, que se aumentó al día de hoy; la devolución del IVA a las familias más pobres de Colombia; logros como la mayor construcción de vivienda en la historia del país, que genera empleo de mano de obra no cualificada y que también, dinamiza la economía.



¿Alejandro Char o Federico Gutiérrez?

Yo estaba muy alejado de participar en esa ‘coalición de la experiencia’ por una razón: porque estaba allí la ex gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro con la intención de aspirar a la presidencia de la República. No me sentía confiado ni a gusto de legitimar esa consulta que pretende elegir un candidato a la Presidencia de la República. Ahora, tengo una mayor simpatía y cercanía con el candidato Federico Gutiérrez.

"Hemos demostrado que los jóvenes tenemos conocimiento, experiencia y capacidad para hacer las cosas bien y defender con carácter los intereses del Valle del Cauca”.

¿Por qué no prosperó la revocatoria al alcalde Jorge Iván Ospina?

Las personas que lideraron e inscribieron ese comité ante la Registraduría terminaron siendo coptadas por personas cercanas a la administración de Jorge Iván Ospina, eso fue lo que ocurrió. ¿Qué arreglo se hizo? Pues lo desconozco. Sí llama mucho la atención que ese proceso que tenía mucha aceptación, en el que venía movilizándose la ciudadanía con entusiasmo, de repente se haya frenado y no vuelvan a aparecer en ese primer escenario los que eran líderes de la propuesta de revocatoria del mandato de Jorge Iván Ospina.



¿Por que quiere seguir en el Congreso de la República?

Lo público genera vocación. Yo llegué al Congreso a los 28 años. Y ¿de dónde surge mi vocación? De un padre que hizo política social, tuvo gran reconocimiento en Palmira y en el Valle del Cauca. También, de una madre que fue licenciada en Pedagogía, profesora en un colegio público y ha trabajado temas sociales. De ese matrimonio y esas enseñanzas salieron las ganas de participar en temas políticos.



Segundo, he presentado iniciativas que he convertido en leyes de la República. Considero que he sido el senador que más ha trabajado por las mujeres en Colombia. Aumenté la ley de fuero de maternidad; logré una compensación de la licencia de maternidad para mujeres que sean del régimen subsidiado. Como autor y ponente único en el Senado de la República, logré que en el último proyecto de Juntas de Acción Comunal, que hace 20 años no se actualizaba, incluir un artículo para que por lo menos el 30 % de representantes de las JAC sean mujeres.



Porque si hablamos de participación real y efectiva en democracia, tenemos que abrir el espacio para las mujeres y disminuir la brecha de género en materia laboral, salarial, pero también democrática y eso son solo algunos de los logros que he tenido. Yo he cumplido mi tarea como senador de la República.

"No queremos que en el país, en el Congreso, suceda lo mismo que en Cali: de 21 concejales solo hay dos que se atreven a levantar la voz. Así que le aprueban todo al sinvergüenza de Jorge Iván Ospina”.

Michel Maya,

Michel Maya es candidato al Senado por la Alianza Verde, de la Coalición Centro Esperanza. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo.



Exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Cali. Fundador del Partido Verde en el Valle del Cauca y también del Partido Dignidad.



¿No está ahora su centro político confuso y por lo tanto, falto de identidad frente al electorado?

Sí, sin duda. El Centro no hemos sido capaces todavía de consolidarlo. Es más, les anticipo algo: viene un agarrón tremendo por todos los apoyos de grupos muy cuestionados, Cambio Radical y el Partido Liberal, especialmente, en Antioquia, a Alejandro Gaviria, que rompe todos los acuerdos de lucha contra la anticorrupción y el continuismo, que son unas de las banderas centrales en la coalición Centro Esperanza.



Pero la gente no entiende esos agarrones, porque lo que esta busca son soluciones a su diario vivir: qué pasa con su seguridad, con sus ingresos, con la educación, por qué lo atracan en un semáforo y ahí tenemos una tarea pendiente. Eso se va a resolver el 13 de marzo cuando se elija el candidato único de la Centro Esperanza que, a pesar de todos los problemas, tenemos a los mejores candidatos que vamos poder elegir a la Presidencia. Y yo hago parte de esa coalición para el Senado... La gente no entiende: ¿cómo así que usted es Verde Centro Esperanza? ¿Usted no había renunciado al Verde porque no estaba de acuerdo con la corrupción de Jorge Iván Ospina? Esa es parte de las dificultades que tenemos. Si seguimos en esa división tendremos Jorge Ivanes Ospinas gobernándonos, malgobernando y desbaratando los recursos públicos que tenemos.

¿Por qué no funcionó la revocatoria al alcalde Jorge Iván Ospina?

Porque en el Valle del Cauca y en Cali, específicamente, hay una incapacidad par ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto. 7 de cada 10 caleños no votaron por Jorge Iván Ospina y ganó porque estábamos divididos. Pasó lo mismo en las revocatorias. Una dirigida por el señor Viáfara, que desde un principio estaba pagado por el Alcalde, tanto así, que hace una semana sacó una declaración que es como una confesión, en la que lo defiende, después de que lideró una revocatoria. ¡Eso no tiene sentido! Las otras tres las logramos reunir, pero quienes estaban rodeando el tema finalmente se echaron para atrás... hubo una cantidad de miedos que no permitieron la acción colectiva. Y los mismos que dijeron que iban a financiar esa dijeron ‘nosotros vamos a sacar una nueva’, que es la que están esperando que les entreguen los formatos. Pero eso es la crónica de una muerte anunciada.



¿Gaviria o Fajardo?

Sergio Fajardo por varias razones. La primera es que con Sergio hemos venido trabajando desde hace años, tiene una experiencia política y un trabajo de mostrar muy superior al de Alejandro Gaviria. Cuando salió Gaviria como precandidato qué desinflada tan berraca. Comenzó a cometer todos los errores posibles: ser incoherente, alianzas que no van de la mano de lo que se creía. Lo de Alejandro Gaviria es flor de un día.



¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Porque hay millones de personas diciendo que el Congreso no funciona y la respuesta para eso es sencilla: nos podemos quedar criticando y tirando piedras o pasamos de la indignación a una digna acción y esta es aspirar y demostrar que estos escenarios son importantes, porque necesitamos senadores y senadoras serios, porque de lo contrario, podemos quedar en manos de gobiernos populistas, dañinos, sin control.