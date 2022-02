Corte Suprema llama a versión libre a Laureano Acuña por la 'supuesta' compra de votos

La ola de investigaciones que ha dejado la declaración de Aida Merlano ante la Corte Suprema de Justicia no cesa.



En el marco del revuelo que han causado los audios divulgados por la defensa de la exsenador, en donde revela, supuestamente, a Laureano Acuña hablando de la compra de votos en las elecciones, ese tribunal lo llamó a versión libre.



Según la corporación, la decisión se da “a partir de la evidencia recogida hasta ahora en la investigación previa contra los congresistas Arturo Char y Laureano Acuña, por presuntas conductas delictivas contra los mecanismos de participación democrática, en especial la reciente ampliación de testimonio de Aida Merlano y las denuncias públicas del abogado Miguel Ángel del Río”.



En ese sentido, Acuña fue llamado a versión libre para el 28 de marzo, y la Sala de Instrucción dispuso también la declaración como testigo de Edisson Massa Samper para el próximo viernes 4 de marzo. Este último con quien supuestamente estaba hablando Acuña para la compra de 70.000 votos.



Del Río asegura que hay una serie de audios, que dijo que entregaría a la Procuraduría, que registran conversaciones entre el senador y Edison Massa, que son piezas claves en la investigación.

Lea además: Piedad Córdoba denuncia supuesto complot en su contra para extraditarla a EE.UU

Estos audios también demostrarían que el congresista habría tenido injerencia en el Hospital de Malambo para pagar favores políticos y votaciones a cambio de cargos públicos y nombramientos.



En la grabación se escucha a ambos congresistas hablar sobre la presunta compra de 70.000 votos en el Atlántico en estas elecciones.



“Quiero hacer la campaña con tranquilidad mi hermano. Yo lo que quiero que entiendas viejo Massa es que el Atlántico es más costoso que cualquier departamento. Ya es el momento también de ponernos a sacar cuentas. Porque yo también tengo mi techo. Yo también tengo mis compromisos por fuera que no puedo dejar tirados. Bien sea que vaya con quien vaya, contigo en el Atlántico, tengo la tranquilidad que no nos van a derrotar. Yo por fuera voy a hablar con unos alcaldes directamente y ponemos unos voticos al Negro Martínez (inaudible) o al que sea”, dice Acuña.



En otro momento del audio se escucha en la conversación de Acuña: Yo al final le puedo decir al alcalde: “vota por mí, mi hermano, o una Cámara que tengo acá para que te ganes un billetico, y con esa platica lo pones a votar y yo me desenredo de este. Los manes lo que quieren es ganarse su platica. Los manes van a coger los tres concejales de ahí (…) sus amigos para ellos después tomar, pero ellos al final tienen que dar de su cuenta su bocado, a revisar qué es lo que tenemos que movilizar en el Atlántico, pa’ poder cuadrar 70.000 votos. Mínimo tenemos que comprar 70.000 votos, de ahí nos vamos empujaos”.