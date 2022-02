Piedad Córdoba denuncia supuesto complot en su contra para extraditarla a EE.UU

La aspirante al Senado de la República por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, denunció este martes un supuesto complot para afectar el proyecto político que lidera Gustavo Petro.



Según denunció la exsenadora, el pasado 17 de febrero recibió un correo electrónico en el que le ofrecen información de una supuesta reunión, filtrada por un funcionario de la embajada, entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, y el funcionario estadounidense Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, preparando su extradición.



“Tengo claro que la persecución no está acotada a la persona de Piedad Córdoba, sino al proyecto político del Pacto Histórico, que está teniendo que enfrentar intentos de entrampamientos y montajes judiciales”, sostuvo Córdoba.



Le puede interesar: "Vamos a ir detrás del terrorismo urbano": Iván Duque sobre los actos vandálicos contra candidatos

Para el acceso a la grabación de la reunión, Córdoba fue extorsionada con una remuneración económica a la que no accedió.



“Esta acción irregular a todas luces representa un hostigamiento con contra de la oposición política y busca intervenir en las elecciones parlamentarias y presidenciales en curso”, afirmó Cordoba.



Así mismo, solicitó a las autoridades colombianas investigación sobre los supuestos actos ilegales. “Exijo a la Canciller Marta Lucia Ramirez dé las explicaciones ante la opinión pública y las autoridades ante la supuesta acción de los funcionarios a su cargo”, añadió.

Pruebas: mensajes de WhatsApp y un correo electrónico

La candidata al Senado de la República por el Pacto Histórico dio a conocer mensajes de WhatsApp y un correo electrónico en el que le ofrecían información “muy precisa y contundente” sobre la supuesta reunión de los funcionarios de Biden y Duque en la embajada de Colombia en Washington.



Los mensajes de WhatsApp y el correo electrónico supuestamente provienen de Mario Hernández, funcionario de la embajada americana, ministro consejero de asuntos económicos y sector privado, hijo del empresario Mario Hernández.



“El correo habla de cosas que son realmente muy desconcertantes”, dijo, y aunque señaló que no está segura que realmente los mensajes provengan de Mario Hernández, “si es un correo de un computador de la embajada colombiana en Washington”.



En los mensajes y una llamada, que Piedad Córdoba grabó y presentó a la opinión pública, le ofrecen un video con el contenido de la reunión a cambio de una recompensa económica. “Una clara acción extorsiva, cuando no, en una operación de falso entrampamiento”, denunció.

Lea además: 'Iván Márquez' reclutó 271 menores para las Farc, según la Fiscalía

El correo describe una reunión de 45 minutos en las que los funcionarios diplomáticos hablan de cómo hacer para lograr una comparecencia de Córdoba ante la justicia norteamericana. “Eso más que una reunión bilateral de cooperación entre ambos Estados creería más bien que corresponde a las insidias y cizaña que quiere hacer creer el embajador Pinzon”, dice el correo electrónico.



La aspirante al legislativo le solicitó al Fiscal General de la nación, Francisco Barbosa, abrir las investigaciones de rigor “y con la misma celeridad de sus casos propagandísticos muestre resultados pronto sobre estas acciones ilegales”.



Finalmente, anunció que pedirá un cita ante la embajada americana en Colombia para que revisen las denuncias y reafirmó que no renunciará a su aspiración al Congreso el próximo 13 de marzo. “Si no me han amedrentado en cuatro décadas de carrera política, no lo van a hacer ahora”, concluyó Piedad Cordoba.