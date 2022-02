El exsenador Pedro Muvdi fue expulsado de la JEP por no brindar información significativa

Cesar Pedro Mary Muvdi, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Cesar, fue condenado en el 2014 con medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado y financiamiento a grupos paramilitares, sin embargo, en el 2020 fue aceptado por la JEP en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública.



De esta forma, Muvdi debía de explicar ante la justicia ordinaria su contribución al Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar del Bloque Norte de las AUC, al cual fue vinculado debido a otras declaraciones que lo señalaban de participar activamente con los paramilitares para lograr el control político-electoral de la zona.

Fue por ello que después de cuatro audiencias en las que el exseñador declaró, la Justicia Especial para la Paz, JEP, considero que: “El aporte a la verdad plena efectuado en las distintas sesiones de la diligencia de aporte a la verdad no alcanzó ni siquiera el umbral de lo esclarecido por la justicia ordinaria, pues el compareciente negó todos los hechos que fundamentaron su condena. Y la información que suministró respecto de conductas ilícitas cometidas por terceros y otros agentes del Estado no es significativa". Tras estas declaraciones, Sala decidió expulsarlo del proceso.



Cabe señalar que Muvdi había solicitado la libertad condicional ante la jurisdicción, pero al ser expulsado por no dar información consistente, esta medida fue negada.