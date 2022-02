¿La 'coalición de la venganza'? No paran las puyas entre los candidatos del centro

“Hace unos meses nos decían que la Coalición Centro Esperanza era muy aburrida, que no había ninguna discusión, que todos parecíamos iguales. Ahora que hay debate, que hay controversia natural en una coalición competitiva con liderazgos importantes, se nos dice que vivimos solo peleando”.



Con estas palabras, Juan Fernando Cristo, el director de la alianza política del centro, intentó bajarle el tono a las críticas generadas por los choques que tuvieron varios de sus integrantes durante un debate organizado por Noticias Caracol y la Silla Vacía.



En efecto, una de las afirmaciones punzantes provino de Juan Manuel Galán, quien expresó: “Yo lo que digo es que mi candidatura no tiene expresidentes ocultos y tampoco estoy haciendo alianzas con mafias relacionadas a la compra de votos, estoy diciendo lo que es mi candidatura”.



Hacia referencia a que se conoció que Alejandro Gaviria, integrante también de esa coalición, se reunió con el expresidente y director del liberalismo, César Gaviria, pese a los cuestionamientos que le han hecho sus compañeros de la Esperanza por los apoyos que ha recibido de militantes de esa colectividad, tildada de clientelista.



En el mismo sentido, Jorge Robledo sostuvo en el mismo espacio: “La unidad todo el mundo la propone, pero el que quiera una unidad del cien por ciento está terriblemente equivocado. Eso no es posible, por lo menos no si uno no asume una forma camaleónica de acomodarse a todas las cosas”.



Ante los reclamos, el exrector de la Universidad de los Andes explicó que ese encuentro, al igual que el que sostuvo con el exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, fueron casuales que no tenían fines políticos ni electorales y que se realizaron sin condiciones y de forma independiente: “Yo tengo credenciales anticlientelistas más grandes de las que hay aquí”, dijo ante el auditorio.

El último de apoyo liberal que ha recibido Alejandro Gaviria es del primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Ardila.

Pero Sergio Fajardo tampoco se quedó callado: “Cree que todos esos apoyos son gratuitos en función de un individuo extraordinario que los lleva al reino prometido, no, los corruptos no hacen concesiones”.

Ante ello, Gaviria le aseguró al exgobernador de Antioquia que él no enfrenta actualmente ninguna investigación, como sí le sucede a Fajardo.

Fue por ello que, aunque intentó suavizar las diferencias, Cristo en su mensaje también reconvino a los integrantes de la Centro Esperanza.

“En estas tres semanas mantengamos un debate de altura, que las diferencias se tramiten con respeto y lealtad”, expresó recordándoles a todos los principios éticos y programáticos que acordaron respetar en el cónclave.



De su lado, el politólogo Alejandro Echeverry aseguró que este nuevo choque, al igual que ocurrió la semana pasada entre Juan Manuel Galán y Carlos Amaya “es uno más de una coalición que jamás ha logrado consolidarse como alternativa de poder”.



En su opinión, las estructuras programáticas de la Centro Esperanza “son débiles y sus dinámicas políticas van en virtud de los egos y no de la construcción de una visión de país. Ese es el problema de un centro inocuo e inexistente”.



Sin embargo, el analista no considera posible que la alianza se vaya a romper antes del 13 de marzo y que, pese a esas diferencias, los acuerdos sobre que todos apoyarán al ganador se van a cumplir.