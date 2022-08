Avianca desmintió haber negado abordaje al expresidente Juan Manuel Santos y su esposa

La aerolínea Avianca negó este lunes en un comunicado que se le haya negado el abordaje al expresidente Juan Manuel Santos y a su esposa, María Clemencia Rodríguez, por razones políticas.



La declaración se produjo en respuesta a una columna del periodista Héctor Abad Faciolince, que reveló el incidente.



Sin mencionarlo, Abad aseguró que a un expresidente, en el momento de embarcar a un vuelo internacional, se le informó que no podía ingresar al avión, sin darle más explicaciones. Luego, a su esposa,

según el columnista, le dijeron que si ella quería podía subir sola al avión, pero no con su esposo.



Hoy, La W Radio, reveló que el expresidente afectado por el incidente fue Juan Manuel Santos. La situación se produjo en un vuelo Toronto-Bogotá, al que Santos y su esposa habían llegado en conexión desde Vancouver.



Avianca aseguró que la situación no ocurrió de la manera en que la describió el columnista:



"El expresidente Juan Manuel Santos y su esposa tuvieron un retraso con un vuelo de Air Canadá, el cual afectó la conexión que posteriormente tenían con un vuelo de Avianca. No es cierto que Avianca haya negado el abordaje. Luego del retraso, Air Canadá reacomodó al expresidente Santos y a su esposa, lo que en su sistema bloqueó la posibilidad de que Avianca realizara cambios sobre esa reserva y embarcara a los pasajeros en el vuelo programado", afirmó la aerolínea.



Air Canadá, por su parte, envió una carta al diario El Espectador, en la que asegura que la responsabilidad de lo ocurrido fue suya y no de Avianca. La aerolínea dijo además que rembolsó los tiquetes adicionales comprados por el expresidente Santos.