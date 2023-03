Aunque no hubo acuerdo, avanza diálogo de la reforma laboral entre empresarios y Gobierno 

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales instalada por el Ministerio de Trabajo, avanzó este martes en el estudio de las reformas laboral y pensional que prepara el Gobierno Nacional para presentar al Congreso el próximo 16 de marzo.



La ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, agradeció a los integrantes de la comisión, que está conformada por centrales sindicales, gremios y Gobierno Nacional, la forma en la que se ha venido trabajando durante las últimas semanas para avanzar en el objetivo.



“Haremos un esfuerzo para avanzar con el articulado y se debe seguir fortaleciendo a través del diálogo social para su construcción, en medio de la diferencia. Además, reitero la voluntad y decisión política que tiene la Comisión de Concertación para plantearle al país, los elementos centrales que estamos recogiendo y que necesitamos para el cambio”, aseguró Ramírez.



El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, dijo que el diálogo social es importante para poder tener un consenso y así disminuir las diferencias frente al proyecto que prepara el Gobierno Nacional.



“Esperemos que estos días que faltan de aquí al momento en el que se radiquen las reformas sean días de acercamiento, de producción y consensos, probablemente no vamos a llegar a un consenso total, en el sentido de que no vamos a tener completo acuerdo en lo que se termine radicando, ni los trabajadores ni nosotros como representantes de los empleadores”, afirmó.



El dirigente gremial agregó que es valioso para el país saber que hay aspectos en los que coinciden y están relacionados con disminuir la informalidad y no afectar el empleo.



El presidente de la Junta Directiva Nacional de Acopi, Jairo Pulecio, dijo que están “complacidos de haber llevado este ejercicio democrático y a consensos en los temas fundamentales y estructurales para el fortalecimiento empresarial y en la defensa de los derechos laborales”.



De acuerdo con la ministra Gloria Inés Ramírez, se han realizado más de 142 reuniones en las subcomisiones con expertos, en las mesas regionales y alternas del proceso y se han acogido los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).