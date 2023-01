Andrea Petro, una de las hijas del Presidente, se refirió a la salud y jornada laboral de su papá

Colesterol alto, alto grado de estrés y cansancio represado, es el cuadro médico por el que está pasando el presidente Gustavo Petro y que, en ocasiones, ha llevado a que incumpla varias citas importantes de su agenda pública.



Esa condición de salud la reveló la propia hija del mandatario nacional, Andrea Petro, quien en una entrevista con la Revista Semana explicó que su padre está de forma permanente recibiendo supervisión de médicos, que son los que le obligan a que tenga días de reposo.



“Mi papá está bien, ha tenido problemas con el colesterol, el dato se lo doy de una vez. Él tiene sus médicos que le hacen un seguimiento como tiene que ser con todo Presidente. Yo entiendo que él tenga momentos en que esté cansado, porque yo veo su vida y es muy difícil. Él puede dormir dos horas por noche, ¿cómo pretenden que una persona no se enferme si duerme poco?”, indicó Andrea en diálogo con Semana.



Andrea, quien vive fuera de Colombia, aseguró que cuando viaja al país es poco el tiempo que puede compartir con su papá porque siempre está atendiendo labores del Gobierno, sin embargo dijo que buscan darle un corto tiempo libre entre un compromiso y otro para compartir juntos.



“No tiene vacaciones, no tiene tiempo para él, siempre vive de reunión en reunión. A veces, cuando viajo al país, el único momento en que puedo tenerlo cerca son cinco minutos en un corredor o un pasillo o porque a veces mueven la agenda para que comparta un desayuno con él. Él vive trabajando, vive para los colombianos, vive en medio del estrés”, dijo.



Andrea, de igual manera, insistió en que “son los médicos los que paran sus actividades, no es él, son los médicos los que le dicen que por obligación debe quedarse todo el día en la cama. Por él estaría todo el tiempo en todas partes, pero debe bajarle un poco al dinamismo por salud”.



Por último Andre Petro sostiene que “cuando veo todo lo que hace mi papá, no. No sé cómo se mantiene, por eso, es normal que él se enferme, que haya virus en su vida porque siempre está con mucha gente”.