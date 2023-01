"No ha habido forma de trabajar de la mano de Ospina": Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle

"Les doy mi palabra de gobernante de que les voy a entregar el puente de Juanchito y la doble calzada a Candelaria totalmente terminada", asegura la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al reconocer que esas obras se convirtieron en su mayor dolor de cabeza durante su último año de gestión.



Por el contrario, destaca a Valle Inn como su mejor programa y está orgullosa de haber cumplido ya el 80 % del Plan de Desarrollo que le propuso al departamento.



Gobernadora, de lo que ha hecho en este último año de gestión, ¿de qué se siente más orgullosa?

Para nadie es un secreto que nos ha tocado los tres años más difíciles de la historia de cualquier gobernante. Como país, nos tocó más difícil, porque, aparte de la pandemia, que fue en el mundo entero, a nosotros nos tocó el estallido social, el Valle del Cauca fue el departamento que más sufrió, y fuera de eso la ola invernal, entonces hemos tenido que gobernar contra viento y marea, sacando recursos para lo que no teníamos previsto, pero que teníamos que hacer. Por ejemplo, mi antecesora el último año alquiló mil millones de maquinaria para todo el año, yo terminé este año con $25 mil millones solo en alquiler de maquinaria para apoyar la ola invernal, pero el mayor orgullo que siento es que, a pesar de todo eso, vamos en un cumplimiento del 80 % del Plan de Desarrollo. Dios quiera que en el año que falta logre por lo menos el 15 %. Pero el proyecto con el que mayor satisfacción sentí fue Valle Inn: poder apoyar a todas esas personas que, producto de toda esta situación que hemos vivido, han padecido tanto, y poder invertir más de $85.000 millones para recuperar emprendimientos, apoyar a la persona que tenía el puesto de arepas y lo tuvo que cerrar porque se comió el plante. Es que fueron cinco meses en los que la gente prácticamente estuvo encerrada. Entonces, ha sido muy lindo ver lo que significó la inversión en Valle Inn, en Somos Capaces, que son personas en condición de discapacidad.



Y eso impulsó la economía...

Después de Bogotá, fuimos los primeros que nos recuperamos económicamente y en turismo hemos sobrepasado todas las estadísticas, todas nuestras empresas las sostuvimos: la Beneficencia, la Industria de Licores del Valle la recibí vendiendo cinco millones de botellas y hoy está vendiendo once millones de botellas. También logramos en Infivalle prestarle a toda la red pública, yo puse una contrapartida..., pagué los intereses de la Gobernación para que a los municipios y al sector Salud les pudiéramos prestar plata. Y ahora, empezar a hacer las grandes obras de infraestructura: estamos contratando para arreglar el puente que une a Caicedonia con el Quindío, que tuvo una avería bastante grande; el de la Unión, que nos toca hacerlo nuevo, y el de Sevilla, que se cayó media calzada. Ya estamos empezando a sacar licitaciones con el Comité de Cafeteros para recuperar la malla vial, porque somos un departamento agrícola, una de las despensas de Colombia, entonces tenemos que arreglar una vía cuando se daña, porque si no, no tienen cómo sacar los productos nuestros campesinos.



Ahora estamos haciendo las grandes obras de infraestructura: el puente de la primera en Buga, que estaban soñando hace 50 años; Pance no tenía agua potable, todos los restaurantes tenían que llevar carrotanques y estoy haciendo el acueducto del Parque de Pance y cinco PTAR, porque tampoco había tratamiento de aguas residuales, y estamos haciendo trece parques que van a ser emblemáticos de nuestro departamento. También empezamos la segunda etapa de la Biblioteca Departamental, la Manzana del Saber.



¿Y el mayor dolor de cabeza?

El puente de Juanchito y la doble calzada a Candelaria. Quiero dejarles la tranquilidad a todos los vallecaucanos de que la plata está toda en caja en la Gobernación. Nos faltaban diez mil millones y a fin de año firmamos el convenio y nos los entregaron. Lo que pasa es que a veces no entendemos que la pandemia nos retrasó las obras seis meses, luego el estallido social, luego no se conseguía el hierro. Ya superamos todas esas dificultades y por eso semana tras semana estoy poniendo un video de cómo vamos avanzando en el puente. La doble calzada la entregamos en abril, en esa hubo un retraso, porque un sitio que se llama La Filantrera, lo habíamos comprado, pero no lo habían querido desocupar, así que nos tocó con la Procuraduría y la Fuerza Pública, pero ya se lo entregamos al contratista, y la estaremos dando al servicio a final de año, con Grupo Niche a bordo.



El puente se volvió referente...

Sí, si hablaba del parque de Pance me decían: ‘¿y el puente de Juanchito pa’ cuando?’. Hasta con lo del cáncer me pusieron: ‘pues la felicito, Dios la bendiga y ojalá ahora sí termine el puente de Juanchito’. Y es algo que viene desde la Administración de Ubeimar Delgado, lleva diez años y lo logramos desentrabar nosotros y les doy mi palabra de Gobernante de que les voy a entregar el puente de Juanchito y la doble calzada a Candelaria totalmente terminada.



¿Cómo le ha ido al Valle con el Gobierno de Gustavo Petro?

Yo espero que nos vaya muy bien. Ellos hasta ahora se están acomodando. En lo que tiene que ver con infraestructura, vamos a tener la prolongación hasta Jamundí de la vía Ciudad de Cali, el hundimiento de Sameco y de la glorieta de Palmira, además de la iluminación desde Cali hasta Palmira con vía El Samán, que es un proyecto que hicimos entre la Gobernación de Risaralda, la Gobernación del Valle, Invías y Findeter para todo lo que tienen que ver con las vías del Norte del Valle. Sacamos adelante la vía Buga-Buenaventura, que ha sido un sueño durante diez años y va a generarle mucho empleo al Valle del Cauca. Todo eso lo hemos trabajado con la bancada parlamentaria, los gremios y Propacífico. Ahora, nuestro propósito es la profundización del canal de Buenaventura, la vía Mulaló–Loboguerrero, que está a un pelo, y, obviamente, nuestro tren de cercanías, que es la prioridad: ya vamos a terminar la factibilidad de Cali-Jamundí.



El 19 vienen el Ministro de Transporte, el director de la ANI, el de Invías y el presidente del Congreso, Roy Barreras, a un desayuno en la Gobernación y vamos a definir las prioridades en infraestructura para el Valle del Cauca, así que hasta ahora vemos muy buena voluntad.



¿Y no hay algún reclamo?

En lo que sí he sentido que nos ha dejado muy solos el Gobierno Nacional es en la ola invernal. No hemos recibido ni una máquina, ni un recurso para las vías que tenemos en muy mal estado. Vamos a trabajar en vías departamentales y terciarias y al Gobierno Nacional le tocará las vías nacionales, pero tengo que decirlo: ni mercados, porque uno tiene que llegar con cobijas, ollas, con todo. Fui a Guacarí y el agua les daba hasta metro y medio, se les dañó todo.



Este año le tocará trabajar en medio de una campaña electoral...

Me ha tocado aguantar una pandemia, un estallido social, una ola invernal, un cáncer, ver a mi hija 45 días en unidad de cuidados intensivos: que vengan todos los ataques. Es lamentable que la gente no sepa hacer campaña sobre propuestas, sino sobre ataques. Yo me voy a dedicar a trabajar; este es mi último año y le voy a dejar al departamento todas las obras que me había proyectado, voy a llegar al 98 % del cumplimiento del Plan de Desarrollo, es mi meta.



¿Y qué tiene que agregar sobre el rifirrafe en Twitter con el Secretario de Seguridad de Cali por la Tasa de Seguridad del Valle?

Yo no empecé con un ataque, sino que en redes, aparte del puente de Juanchito, me dicen mucho que tape los huecos de Cali y que ayude en seguridad, entonces quise sacar unos trinos explicando que no tengo incidencia sobre Cali, porque es Distrito Capital. Cuando empecé el Gobierno, llamé a Jorge Iván (Ospina) y le dije que para solucionar el problema del tráfico en el sur hiciéramos dos puentes: ‘haga usted uno y yo hago el otro’. Me dijo que lo iba a mirar, no lo hizo. Luego le planteé que me dejara hacerle el Parque de los Cholados, Roy (Alejandro Barreras) me dijo que ellos lo iban a hacer, tampoco lo hicieron. Luego le mandé un mensaje al Alcalde: ‘¿Por qué no hacemos una bolsa en común y recogemos las basuras de Cali?’. Me dejó en visto. Lo último que le propuse fue que hiciéramos una vía que viniera a salir a Dapa para desembotellar el Kilómetro 18, me dijo que lo iba a analizar y ahí quedó. Yo he querido trabajar con él, le he planteado proyectos, pero no ha habido forma de que trabajemos de la mano.



¿Y sobre la Tasa de Seguridad?

Por Ordenanza Departamental, la recauda y la invierte la Gobernación. Hemos invertido más de $45 mil millones: el Comando de Buga, el mejor del suroccidente, con toda la dotación, lo hicimos con recursos de la tasa de seguridad. En el estallido social me dijeron que había que comprar un equipo que no lo había si no en Medellín, yo compré ese equipo y se lo entregué a la Policía. Le he comprado motos, camionetas e hicimos un convenio con el Ministerio del Interior en que yo puse una contrapartida para comprar 150 motos.



Cuando nos han mandado Ejército o Policía adicional, la alimentación, el transporte, los hoteles, los pagamos nosotros. Pero esos recursos de la tasa de seguridad los autoriza un comité conformado por los comandantes de la Policía y el Ejército, la directora de Migración y el director de la Fiscalía. Ahí presentan las necesidades y se ve cuáles son las prioritarias y de ahí se aprueban los recursos. Hace muchos años no se hacía inversión en las estaciones de Policía y yo estoy haciendo una por $10.000 millones para arreglar varias. A la Oficina de Planeación de la Policía de Cali le estamos invirtiendo cuatro mil millones de pesos y lo que estamos haciendo en el departamento sirve para que no se incrementen las situaciones en Cali, pero quiero destacar que nuestros comandantes han trabajado muy duro: hace 30 años no se bajaban las estadísticas de inseguridad de Cali y eso sucedió en el 2022. Los comandantes han dado resultados y nosotros hemos ofrecido todas las recompensas, capturando más del 90 % de las cabecillas delincuenciales del departamento.



Desde que empecé en la Gobernación he venido insistiéndole al Gobierno Nacional que nos mire con otros ojos, somos un departamento que tiene narcotráfico, microtráfico, guerrilla, paramilitarismo, solo Buenaventura debía tener una comandancia especial, porque por allí no solo entra y sale más del 50 % de la mercancía buena, también el 50 % de lo que se produce en narcotráfico... con solo los recursos de Cali y el departamento no vamos a lograr combatir la inseguridad que vive el Valle.