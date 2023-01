Representantes del Gobierno en Cámaras de Comercio serán tenderos

En un acto en la Casa de Nariño con representantes de tendederos en el país, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que los delegados que tiene el Gobierno en las Cámaras de Comercio serán tenderos y tenderas en todo el territorio nacional.



“Los delegados del presidente, que por ley tiene, no son mayoría pero que hacen presencia en las juntas, ¿quiénes serán? El congresista allá del Pacto Histórico quiere que “me nombre a mis amigos allá” pero bueno yo ni los conozco, y si salen chichipatos qué, salen de lo mismo de los otros,” afirmó Petro en el evento.



Y reiteró el presidente: “Entonces he tomado una decisión y es que los representantes del presidente de la República en las Cámaras de Comercio en toda Colombia sean tenderos y tenderas”.



El mandatario colombiano aseguró que el presupuesto que manejan las Cámaras de Comercio es alto, por ese motivo consideró que los tenderos deberán representar al ejecutivo en esos espacios.



“Qué es lo que yo veo de esas Cámaras, ahí me van hasta a levantar mañana, en la prensa me levantan, esas Cámaras manejan mucho billete, es un billete público, que son impuestos, registros, cosas que son de carácter público que se le dejaron, porque lo hubiera podido manejar una entidad pública, pero se le dejaron a las Cámaras de Comercio”, expresó Petro.



Finalmente, el mandatario colombiano aseguró que los tenderos deben saber aprovechar de una mejor forma la tecnología.