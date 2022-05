¿Alejandro Gaviria está con Petro?, artículo escrito por él revelaría acercamientos

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, una nueva ruptura se avecinaría al interior de la coalición Centro Esperanza la cual representa el candidato presidencial Sergio Fajardo.



En un artículo publicado en el periódico británico Financial Times denominado ‘Cómo las elecciones de Colombia podrían cambiar América Latina’, el exrector y excandidato Alejandro Gaviria aseguró que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sería la opción más acertada para el país en las actuales circunstancias.

Lea además: "Estas campañas no son lo que el país merece": Fajardo sobre polémicas de otros candidatos



“Estamos durmiendo en la cima de un volcán”, dice Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de Los Andes en Bogotá, quien se presentó como candidato progresista a la presidencia pero perdió en las primarias”, expresa al final del artículo del Financial Times.



El exrector reiteró en el artículo: “Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”.



La declaración se da en medio de los apoyos que estaría intentando sumar Fajardo para tratar de llegar a la segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, Gaviria no se ha referido a las declaraciones del diario.

Lea también: En una segunda vuelta entre Gutiérrez y Petro, ¿adónde irían los votos de Rodolfo Hernández?



A pesar de sobresalir con su participación y aportes en materia económica, Gaviria ha tenido altas y bajas desde que decidió hacer parte de la Centro Esperanza.



Los apoyos que recibió en su momento como candidato presidencial hicieron que algunos de los integrantes se molestaran, hasta el punto de que la actual candidata del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, decidiera apartarse de la colectividad.