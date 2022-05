"Estas campañas no son lo que el país merece": Fajardo sobre polémicas de otros candidatos

El candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, se refirió a las diferentes controversias que han surgido entre las diversas campañas, desde presuntas infiltraciones hasta acusaciones de vinculación con grupos armados.



Al respecto, sin mencionar nombres específicos, el exalcalde de Medellín aseguró que la forma en la que se están desarrollando algunas campañas no solo demuestra cómo gobernarían determinados candidatos, sino también los apoyos que esas administraciones tendrían.



“Yo no ando insultando a la gente, no ando maltratando a quien no piensa como yo, no me ando luciendo por agredir a uno que no está de acuerdo conmigo. Estas campañas no son lo que Colombia se merece. Lo que ocurre en las otras campañas dice mucho de cómo van a gobernar: Narcotraficantes, infiltraciones, amenazas, cárceles, cualquiera de los gobernantes de los extremos que quede en el poder”, expresó Fajardo desde Buenaventura.

El candidato de centro, además, reiteró que “sería esto un polvorín, nosotros representamos otra política con Luis Gilberto Murillo, somos personas serias, estamos hablando acerca de los problemas, nosotros sabemos construir. Representamos cambio, Colombia va a cambiar, no va a seguir por este mundo de Duque, de Uribe, de ‘Fico’ que es el que dijeron para el 2022, pero no va a ser el cambio de Petro”.



El candidato expresó que su campaña es diferente y en la cuál evidencia sus ideas de Gobierno y cómo funcionarían debido a que tanto él, como Murillo ya tiene experiencia gobernando desde las diferentes regiones del país. Además, el exalcalde de Medellín manifestó que es importante brindarle a los colombianos empleo, educación y transparencia.



“Desarrollaremos un plan de empleo de emergencia diseñado según el contexto de cada comunidad para generar más empleo. Haremos una intervención extraordinaria en municipios Pdet con jóvenes para evitar que caigan al mundo de la ilegalidad, identificando el tipo de educación que se tiene en la región y trabajando en cómo se puede mejorar” afirmó el candidato.



Y prometió: “También vamos a cumplir con los acuerdos del paro, no hay que echar más discursos, trabajaremos con el alcalde independientemente de su partido para garantizar que en el puerto de Buenaventura no se pierda un solo peso”.