Las propuestas de Luis Gilberto Murillo y Carlos Cuartas, fórmulas de Sergio Fajardo y Enrique Gómez

“Electorado no le puede jugar a la polarización"

El coequipero de Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, asegura que “va a haber un voto sorpresa de esa otra Colombia, de la Colombia profunda, de las ciudades intermedias”.



El Vicepresidente está en la posibilidad de ser Presidente en caso de que por alguna circunstancia el mandatario nacional falte. ¿Usted cree que está preparado para asumir la presidencia de Colombia?

​

Para eso me he preparado. Yo me había inscrito como candidato presidencial, reuniendo todos los requisitos legales. Pero, además, por mi recorrido: he estado en el sector no gubernamental, en cargos públicos, regional, nacional; me he desempeñado en el contexto internacional, he sido asesor de organizaciones.



Hice parte del destacado grupo de becarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts y allí trabajaba en la Unidad Iniciativas de Soluciones Ambientales; fui consejero para el Pacífico, Ministro del Medio Ambiente, entonces conozco el gobierno en sus distintos niveles, he recorrido Colombia, y eso me ha dado experiencia para plantearle al país que puedo acompañar a Sergio como su fórmula vicepresidencial, que compartimos la misma visión de país y que puedo reemplazarlo en sus funciones cuando se presente alguna necesidad temporal.



¿Y qué funciones adicionales a su rol tendría como Vicepresidente?

​

Sergio me ha dado ya algunas responsabilidades que tienen que ver con convertir a Colombia en una potencia ambiental, climática y de la bioeconomía. Igualmente, establecer un nuevo esquema de diálogo entre las regiones y las provincias con el Gobierno Nacional para que las prioridades de este sean las prioridades de esas regiones y de esas provincias.

Y la tercera línea es que pueda establecer un esquema de inclusión que incluye el empoderamiento de las comunidades étnicas afrodescendientes, indígenas, raizales, palenqueras; a las comunidades que estén en condición de exclusión por su orientación sexual y la inclusión de grupos con necesidades especiales, como discapacidad. Y el empoderamiento de la mujer. Estamos planteando la creación del Ministerio de las Mujeres, tener un gobierno paritario y sacar adelante una ley de igualdad de oportunidades y políticas de acción afirmativa para estos grupos. Además, promover el desarrollo de clústeres regionales de desarrollo sostenible y promoverlos a nivel internacional.



¿Cuál es su mensaje para los que no han decidido por quién votar?



Yo les invito a que revisen nuestro programa, es el mejor, tiene las propuestas más viables y a que nos respalden, porque con Sergio y yo el país estará girando hacia un cambio responsable, con soluciones que son viables y que se basan en lo que la gente necesita hoy: más oportunidades de empleo, de salud, más énfasis en educación, ciencia y tecnología y una lucha frontal contra la corrupción para que el gobierno sea más transparente y facilitador.



Eso va a redundar en que podamos implementar el acuerdo de paz con decisión, con sentido de urgencia y con recursos. Y también que se mejore la seguridad en muchas zonas del país, porque hoy la seguridad está en cuidados intensivos y además de eso, las regiones han sido abandonadas a su suerte, es el caso de Cali y del Pacífico, que han sido muy mal atendidos por el Gobierno Nacional. Por eso invitamos a que apoyen nuestra propuesta presidencial, para así poder lograr un excelente desempeño el 29 de mayo y pasar a segunda vuelta.



Hay quienes dicen que la remontada llegó un poco tarde y que no se logró consolidar realmente como una tercería sólida. ¿Usted qué responde a esta afirmación?



Esta afirmación parte mucho de algunas encuestas y algunas de ellas han sido muy manipuladas. Lo han establecido inclusive algunos columnistas que han estudiado el fenómeno. Yo he recorrido todo el país, lo he hecho con Sergio Fajardo y con el equipo de la Coalición y lo que encuentro es mucho entusiasmo, creciente apoyo de los jóvenes, mujeres y hombres, de la ciudadanía en general.



Acabo de estar en el Tolima y en Risaralda y el entusiasmo es muy alto, la gente está muy esperanzada de nuestro buen desempeño en las próximas elecciones, así que nosotros creemos que la remontada va bien y yo soy de los convencidos de que va a haber un voto sorpresa de esa otra Colombia, de esa Colombia profunda, de esa Colombia de las ciudades intermedias, que nos va a permitir el paso a segunda vuelta.



¿Cree que los colombianos están cayendo en el juego de las candidaturas de los extremos?



Hubo un momento en que el país casi que cae en esos extremos de polarización, pero ya de manera más creciente el electorado está entendiendo que no le puede jugar a la polarización y que tiene que buscar una salida más decente, que llame a la unidad y la pueda construir, porque es difícil que usted pueda construir unidad desde la polarización y mire cómo se están desgastando algunas candidaturas.

Sergio está planteando un mensaje distinto, tranquilo, y la gente está diciendo ‘nosotros no aguantamos más polarización, más bien nos vamos con una alternativa de centro, que plantee la unidad’, porque tenemos muchos desafíos en términos de luchar contra la desigualdad, de luchar para mejorar la seguridad, de luchar contra las amenazas de cambio climático, contra el hambre que tiene el país. Ese uno de los ejes que estamos planteando y la gente ya entendió que tenemos que optar por una alternativa que le genera el país más tranquilidad.



“Nosotros no creemos en el subsidio que apereza”

El compañero del aspirante presidencial Enrique Gómez, Carlos Cuartas, dice que el Pacto Histórico no debería sacar el próximo 29 de mayo ni un voto en el Valle del Cauca.



¿Se siente capacitado para asumir la Presidencia en caso de que por alguna eventualidad el Presidente llegue a faltar?

​

Llevo preparándome, sin saberlo, toda mi vida, porque he sido un estudioso del país, de los temas políticos y sociales; me he dedicado a criticar, a proponer desde el sofá de una casa, desde recintos académicos, por cadenas de WhatsApp, por algunas redes y he sido invitado a hablar en ciertos escenarios de ese país que queremos y en la época de pandemia, inclusive, me consultaban algunas personalidades y por el desarrollo empresarial también he podido tener a mi cargo muchos emprendimientos que he sacado adelante. He logrado volver rentables empresas en quiebra y soy un generador de empleo y negocios.



¿Cuál sería el sello personal que le pondría a la Vicepresidencia?

​

Yo necesito a alguien que me deje manejar dos verticales: una, es el salir de la Patria Boba que se dio en los inicios de nuestra Constitución como República y no se ha acabado y por eso nos seguimos matando, porque no nos hemos puesto de acuerdo en lo que queremos como país. Yo quisiera hablar con todas las líneas de pensamiento del país para entender por qué no nos ponemos de acuerdo y no llevamos de una vez este país por la senda del crecimiento y acabamos con tanta inequidad, tanta pobreza, somos una nación que no funciona porque no sabemos todavía si queremos un país que sea agrícola, que sea enfocado al turismo, que continúe con sus economías extractivas, que tanto lo necesitamos, en fin, aquí cada uno jala por su lado.



Lo primero es crear esa condición para una reconciliación nacional que permita jalar al país por un solo norte, en armonía. Y eso va de la mano de la segunda vertical que yo pedí: un enfoque permanente a la productividad.

Nosotros no creemos en el asistencialismo, en el subsidio que apereza o que empobrece, en que el Estado sea el que tiene que encargarse de dar auxilio monetario, sino que el Estado tiene es que propiciar las condiciones para que todos los colombianos podamos salir adelante con los emprendimientos, con nuestro trabajo, que tengamos un país seguro.

Somos un partido que se enfoca mucho en la seguridad no solamente física, sino en la energética, alimenticia, hacia los vecinos, una seguridad que permita llevar a Colombia a ser una verdadera potencia a nivel de Suramérica y por eso no creemos en estas modas de ofrecerle a la gente, mediante el populismo, una cantidad de dádivas, sobre todo a la gente joven que está siendo engañada en estas elecciones.



¿Qué tan cierto es que de no pasar a segunda vuelta la candidatura de ustedes, adherirían a la del candidato Federico Gutiérrez?



No sé de dónde sale eso, porque nosotros desde que nos han venido llamando las diferentes vertientes, menos la del Pacto Histórico, hemos sido muy claros en que estos valores que estamos llevando y esta forma de ver cómo debe el país salir adelante, no los lleva ninguno en el debate, esas ideas nadie las está transmitiendo.



Nosotros vemos a la familia como eje fundamental de la sociedad, creemos en las libertades, en la autoridad, que tanta falta está haciendo en este país, en la justicia y por eso proponemos reformas a la justicia, en el orden, que tampoco se da, en el emprendimiento y en la seguridad y no vemos a nadie que esté proponiendo esto, y si lo proponen es tímidamente, entonces, hemos sido muy claros que vamos hasta la primera vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer una asamblea del partido, es lo que ha pedido Enrique Gómez, para definir cuál va a ser nuestra posición.



¿Por qué cree usted que Petro no debe ser presidente de Colombia?



Porque representa esa tendencia política que nos ha venido llenando de odio el país. Precisamente, la gente del Valle del Cauca ha sido una de las mayores víctimas de esas políticas del odio, de la política de los bloqueos, de la primera línea.

Si las personas del Valle del Cauca fueran coherentes con lo que ha venido sucediendo allá, el Pacto Histórico no debería sacar ni siquiera un voto en todo el departamento y menos en Cali, donde personas que han manejado la ciudad, que son afines a esas tendencias, la tienen sumida con un índice de productividad en el quinto lugar. Eso demuestra el fracaso de esas políticas asistencialistas. Ese discurso del odio, esa primera línea, esos bloqueos que han sido promovidos por esas tendencias políticas deberían ser repudiadas en las urnas el 29 de mayo por todos los caleños y todos los vallecaucanos.



¿Por qué cree que, habiendo más alternativas, la campaña presidencial se ha centrado en las campañas de Petro y Gutiérrez?

​

Porque el colombiano históricamente ha optado por el voto útil, que es el que nos tiene en esta situación de país y por eso yo los invito a que voten a conciencia. Y porque el colombiano se ha encargado de perseguir caudillos, de votar por el que le conviene, porque es su amigo o porque le va a dar un contrato y eso es lo que termina acabando con una democracia. Y es que estamos divididos en dos: el que vota por rabia y el que vota por miedo y eso es muy triste para una democracia. El colombiano debería estudiar un poco más y no dejarse llevar por las redes sociales, por los memes, sino que investigue y vote a conciencia.