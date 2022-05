"Si él gana la Presidencia, no habrá elecciones en cuatro años": Ingrid Betancourt sobre Petro

La candidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió este miércoles a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo y manifestó su preocupación por los posibles resultados que puedan arrojar los comicios.



Ingrid, quien es candidata por el partido Verde Oxígeno, se refirió a lo que sería un triunfo de Gustavo Petro y manifestó que de este convertirse en Presidente su gobierno no sería de cuatro años, como lo estipula la Constitución, sino que él buscaría alargarlo.



Lea además: Egan Bernal anunció que votará por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales



En diálogo con Semana, Betancourt manifestó que si el candidato del Pacto Histórico es elegido Presidente, ella se imagina que la ciudadanía se iría en contra de él por medio de protestas sociales que llevarían a que, según dijo, Petro busque declarar un "Estado de sitio" que le permita realizar una "reforma constitucional para desencuadernar a las instituciones colombianas".

"Estamos en crisis. Entra Petro con las soluciones que él propone y el país se va a desbarajustar. Esa transformación Petro no la va a hacer, él va a a gobernar por decreto y a llevar al país a una crisis social que llevará a Colombia a una agitación que va a poner en riesgo, en jaque, si quiere, a Gustavo Petro. Él va a buscar responsables y va a ser una responsabilidad de división. Para poder salir de esa crisis se va a necesitar una acción política y será decirles a los colombianos un estado de sitio o mayores poderes para el Presidente", comentó Betancourt.



De igual manera, la Candidata mencionó que Petro constantemente plantea sus ideas sobre cómo sería un gobierno a su cargo, pero que al ver que las propuestas no son bien recibidas entonces manifiesta que ha sido malinterpretado, por lo cual, Betancourt fue enfática en que la ciudadanía no debería creerle cuando el emplea ese tipo de estrategias.



"Teniendo los recursos y pudiéndolos encausar vamos a tener un panorama de resquebrajamiento debido a la crisis social, con un Estado incapaz de gerenciar los problema de Colombia. Aunque Gustavo Petro lo descarte, él sabe que tiene ese as bajo la manga", dijo Betancourt.



Lea también: Mintrabajo llamó a empleadores a no interferir en temas electorales de sus trabajadores



Además, refiriéndose a unas declaraciones en las que el candidato del Pacto Histórico dio a entender que buscaría la reelección, Betancourt aseguró que Petro tendría planeado quedarse en el poder por 20 años.



"Eso va a incluir una reforma constitucional que implique que Petro se pueda presentar dentro de cuatro. Él dijo que su proyecto era por 20 años y él se quiere reelegir. La programación que tiene consigo mismo es esa y va a tener un Congreso sumiso", precisó Ingrid Betancourt.