Egan Bernal anunció que votará por Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales

El ciclista colombiano Egan Bernal anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, su apoyo a Federico Gutiérrez para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.



De acuerdo con lo manifestado por Egan, el candidato del Equipo por Colombia es quien, para él, representa la unión que necesita el país tras el "odio" que ha surgido entre los ciudadanos que tienen diferentes formas de pensar.



"Mi voto de confianza es para Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...", escribió Egan en Twitter.

Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, si... — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

Incluso, el ciclista oriundo de Boyacá recalcó que en muchas ocasiones ha rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país, por lo cual, ahora quiere que quien llegue al poder traiga consigo un cambio que, según enfatizó, sería 'Fico'.



"Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del Tour de Francia a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio", manifestó el deportista.



Egan, quien en diferentes ocasiones ha hablado sobre política públicamente, fue enfático en que no es fanático de ningún candidato y que su postura no es ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda.



"Y que esto no puede continuar igual. Espero que Federico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos", precisó Bernal.