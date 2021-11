Un logro importante

Noviembre 25, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-25

Por:

Editorial .

La ampliación del cruce de la Cordillera Central en el paso de La Línea que acaba de entregarse después de muchos años de iniciada es una de las obras de ingeniería más importantes para Colombia en los años recientes. Y tiene un valor especial para la comunicación entre el interior del país y el occidente de la Nación, en particular para el Valle del Cauca.



Después de dos décadas de obras, de largas parálisis, cambios de contratistas y una inversión de 2,9 billones de pesos, el lunes se entregó la vía. Hay que reconocer que se trató de un desafío enorme construir 25 túneles, 31 viaductos, 30 kilómetros de doble calzada y tres intercambiadores viales atravesando la Cordillera Central entre Cajamarca, en el Tolima y Calarcá en el Quindío, una montaña de grandes inestabilidades geológicas y múltiples dificultades.



Ahora que está terminada, los beneficios para la movilidad en una de las carreteras que más tráfico genera en el país son palpables en toda su magnitud. El tiempo para recorrer el trayecto se reducirá en dos horas con el ahorro en combustible que además significa, ventajas que favorecen en especial el transporte de carga, que en un porcentaje importante comunica con el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano por donde se da el mayor movimiento del comercio internacional. Haber construido la doble calzada en vías separadas en el paso de La Línea también acabará con los infartos viales tan usuales en La Línea por accidentes, fallas mecánicas y derrumbes de la montaña.



Entregada la ampliación de este cruce sobre la Cordillera Central, hay que insistir que no puede ser el final del esfuerzo que debe hacerse para unir a toda Colombia. Como se lleva pidiendo desde hace décadas, es necesario construir alternativas que faciliten la conexión del resto del país con el interior sin que se deba pasar por la capital de la República.



El interés debe continuar para realizar obras como la carretera que conectará a la Orinoquía con el Pacífico, fundamental para unir dos extremos de la Nación sin pasar por Bogotá, con los ahorros que implicaría. Y se deben retomar proyectos como los pasos por Tuluá y por Florida, que se han planteados desde hace más de un siglo como vías alternas.



En un país en el que se ha descartado el uso del ferrocarril y se ha hecho énfasis en el transporte automotor, hacer esas vías es necesario. Más aún porque con ello se les abrirán comunicaciones a regiones abandonadas por el centralismo y agobiadas por las dificultades del Estado para llegar a millones de colombianos, donde la ilegalidad, los cultivos ilícitos y la violencia se imponen e impiden la paz que todos necesitamos.



Reconociendo su trascendencia, no se puede pensar que el cruce entre Cajamarca y Calarcá es la única solución, cuando hay otras posibilidades que pueden ser igual o más importantes. La Cordillera Central debe dejar de ser un obstáculo para convertirse en factor de unión de nuestra Nación. Esa es la infraestructura que une a un país como Colombia, con tanta potencialidad en todas sus regiones que se pierde por las deficiencias crónicas de su infraestructura vial.