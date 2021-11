Progresos evidentes

Noviembre 02, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-02

Por:

Editorial .

Las cifras no mienten: mientras el 39,2% de la población mundial ya ha recibido las dos vacunas y 7100 millones de vacunas han sido aplicadas, 21,3 millones de colombianos tienen el esquema completo. Son cifras alentadoras que junto con las medidas de protección aplicadas para contener el avance del Covid-19 muestran un nuevo panorama cercano ya al regreso, a la apertura total.



Aunque se ha anunciado la aparición de un nuevo pico de la pandemia, lo cierto es que esa ofensiva ha logrado reducir de manera notable el número de personas fallecidas cada día, lo que no puede ocultar que ya van más de cinco millones de seres humanos que perdieron la vida por el coronavirus en todo el planeta, ciento cincuenta mil de los cuales perecieron en nuestro país.



Con todo y los buenos resultados que se muestran en muchas partes del planeta, tampoco es momento para declarar derrotada la pandemia. Más aún cuando existen regiones y continentes como África que no han podido aplicar la primera dosis, mientras en los países desarrollados se produce un acaparamiento. Así se hace presente de nuevo el bache que existe en el grado de riqueza y desarrollo, y la necesidad de que los países con mayores recursos aumenten los esfuerzos para entregar a los menos desarrollados las vacunas que se requieren para llegar a vacunar siquiera al 40% de la población de cada país antes de finalizar el presente año, y al 70% a mediados del 2022, según lo expresó el presidente de la Organización Mundial de la Salud.



En lo que respecta al Valle y a Cali, es satisfactorio registrar que 11 municipios no han presentado un solo caso de contagio en los últimos meses, habiéndose aplicado ya casi cuatro millones de dosis. De otra parte, la capital vallecaucana registra ya la aplicación de 2,3 millones de vacunas, existiendo un millón de caleños, el 52% de la población, que ya recibieron el esquema completo y 1,4 millones con la primera dosis en la región metropolitana. Eso da una idea del esfuerzo realizado y explica por qué se han reducido las cifras de muerte, contagio y de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos.



Esas buenas noticias indican que si bien se puede acelerar la apertura que dinamice la recuperación social y económica, hay que continuar por ahora con las medidas de autoprotección para impedir el contagio. Y como está pasando en muchas partes del mundo, se debe respaldar la exigencia de los certificados de vacunación para poder realizar con tranquilidad eventos masivos como los Juegos Panamericanos Juveniles, el festival Petronio Álvarez y la Feria de Cali.



De manera lenta pero segura, la amenaza del Covid-19 empieza a ser controlada, luego de dos años de miedos, desconocimientos, tragedias y medidas drásticas para evitar el contagio. Ahora, la humanidad avanza en la recuperación paulatina, debida a los cuidados y a los descubrimientos científicos. Mientras llega el final, es necesario seguir aplicando las prevenciones a la vez que profundizando la vacunación como medidas comprobadas para derrotar el que ha sido el gran enemigo de la humanidad en el presente siglo.