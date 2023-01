MÍO, ¿hasta cuándo?

Las soluciones para el Sistema de Transporte Masivo de Cali no aparecen, mientras su situación se torna más crítica con el paso del tiempo. Asegurar los recursos que se requieren para ponerse al día y garantizar su funcionamiento es urgente, pero más que un cheque en blanco hay que hacer la reestructuración que necesita el MÍO para que sea viable y cumpla con el servicio que demandan los caleños.



La cartera de Metrocali con los operadores del sistema superó de nuevo los $70.000 millones en este comienzo del año, motivo por el cual la amenaza de un cese de actividades vuelve a ser una posibilidad real. El reembolso de los subsidios que cubren la diferencia entre el costo de movilizar a los usuarios y lo que estos pagan por el pasaje, presenta retrasos desde junio del 2022, el abono realizado en diciembre fue insuficiente y la deuda crece mes a mes.



Mientras tanto el número de pasajeros no supera los 270.000 diarios, tres veces menos de lo que se proyectó para que el sistema fuera viable, y es evidente el retraso en la renovación de buses articulados y alimentadores, lo que hace ya obsoleta la flota vehicular existente. A ello se suman problemas como el de transporte ilegal, convertido en la mayor competencia para el MÍO, y la comprobada incapacidad de la Administración Municipal para hacerle frente, más las pérdidas por cerca de $20.000 millones anuales que dejan los 21.000 usuarios que a diario se cuelan en el Masivo.



La crisis es grave, por lo que necesita de medidas urgentes para solventar el déficit actual. Ese es seguramente el espíritu del Proyecto de Acuerdo que hace trámite en el Concejo, aprobado en primer debate y que está a la espera de la segunda discusión. Las modificaciones buscan diversificar las fuentes de financiación para el MÍO, asegurar así los ingresos del Sistema de Transporte Masivo durante los próximos 22 años y que ese monto, calculado en $1,3 billones, se convierta en garantía para gestionar ahora un endeudamiento que permita superar las dificultades.



Hay preocupación por ese cheque en blanco que se le podría entregar al actual Gobierno local y a Metrocali, toda vez que no se conoce un plan que sustente las inversiones en el corto plazo ni tampoco si estas incluyen la inaplazable reestructuración del Sistema para garantizar su rentabilidad y viabilidad a futuro. Tal como funciona hoy el MÍO, con falencias en su estructura, un número tan bajo de usuarios, deficiencias en las rutas y sin llegar a toda la ciudad para atender las necesidades de los caleños, además de una competencia ilegal y desleal, su sostenibilidad en el tiempo continuará en entredicho.



Rescatar el Sistema de Transporte Masivo de Cali es urgente y requiere de soluciones inmediatas tanto de las autoridades locales como del Gobierno Nacional, que es socio responsable en las decisiones que se tomen. El proyecto que fue pensado para resolver el problema del transporte público en Cali así como para transformar su vida urbana puede colapsar y la capital del Valle quedarse sin un servicio público indispensable para cualquier ciudad del mundo. La factura de esa posible debacle la pagarán los caleños.