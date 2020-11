Las obras en el Valle

Noviembre 26, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-26 Por: Editorial .

En entrevista publicada ayer en El País, la directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, capítulo del Valle, dio un parte positivo sobre el avance que han tenido los proyectos de infraestructura que desde hace años ha prometido la Nación. Es de esperar que esos anuncios de la dirigente gremial tengan la respuesta efectiva de las autoridades del gobierno central.



La lucha por lograr esas obras ha sido ardua, larga y difícil. A través de los años, en algunos casos décadas como sucede con la vía que une a Buenaventura con Buga y el centro del país, ha recorrido un camino plagado de promesas incumplidas y de abandonos que aún hoy no han permitido definir cómo y cuándo se construirán los cuarenta y cinco kilómetros que aún faltan para culminar una obra que además beneficia a toda Colombia.



Igual ocurre con el dragado del canal de acceso en la bahía de Buenaventura que lleva años en discusión y promesas incumplidas de parte de los gobiernos nacionales y que aún no parece tener una definición clara sobre el compromiso de acometer la obra y la manera en que se financiará. De resultas, los cuatro puertos que allí se asientan ven cómo quedan al margen de las tendencias marcadas por la ampliación del canal de Panamá, mientras los importadores tienen que registrar el encarecimiento de las tarifas de transporte que significa el no poder recibir los grandes buques que hoy navegan por el océano Pacífico.



De ese mismo tenor son las demoras en definir asuntos tan sencillos como la operación de la malla vial del Valle con la cual se ha financiado una porción importante de la infraestructura de transporte. Por supuesto, el no haber tenido ese asunto resuelto ha significado considerables recursos para Invías, que los distribuye en todo el país, provocando en ocasiones el descuido en el mantenimiento de la malla departamental donde se generan miles de millones en peajes.



Y queda aún entre interrogantes la realización de la vía de Mulaló a Loboguerrero, adjudicada hace cinco años en la modalidad de Asociación Público Privada y hoy pendiente de una licencia ambiental para un pequeño aunque importante tramo. Se sabe sí que el concepto debe salir en marzo del próximo año, aunque se desconoce si el contratista aún mantiene su interés en realizar un proyecto que el tiempo, los trámites y la burocracia le han ocasionado importantes y profundas variaciones.



La doctora María Isabel Alvarado dio un parte positivo de el trámite que tienen en Bogotá. Cabe agregar que ahora esas obras tienen una gran importancia como dinamizadores del empleo y la inversión en una región golpeada por la recesión originada en la pandemia que aún no termina. Esa sola razón es motivo suficiente para pedir que se aceleren los procesos y se pueda lograr que el Estado cumpla su función como impulsor de la economía nacional y regional.



Son muchas las expectativas que despiertan los anuncios de la directora de la CCI del Valle. Es de esperar que, esta vez, las autoridades nacionales cumplan con los compromisos que la Nación ha adquirido con el Valle, los cuales repercutirán en primer lugar en beneficio de todo el país.