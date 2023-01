La reforma a la salud

Las declaraciones realizadas esta semana por la ministra de Salud, Carolina Corcho, lejos de disipar la preocupación por la reforma que prepara el Gobierno a ese sector tan importante para la vida de los colombianos, acrecentaron las inquietudes. La primera crítica que, desde diversos sectores, le formulan tanto a la Ministra como al Gobierno Nacional es que la información sobre la iniciativa se ha entregado a cuenta gotas, sin que se conozca aún cuál será el eje de la misma, que se piensa presentar al Congreso a mediados de febrero.



Respecto al papel que cumplirían las Empresas Prestadoras de Salud en el nuevo esquema planteado por el Gobierno, la funcionaria explicó que uno de los propósitos de la reforma es que las EPS pasen a ser Redes Prestadoras de Salud, con el fin de eliminar la intermediación de los recursos públicos. La idea es que esos recursos pasen directamente del Gobierno a las clínicas y hospitales para que estos los manejen.



Voces autorizadas sostienen que en la práctica esto significaría la desaparición de estas entidades como actores preponderantes del sistema. Y sobre la posibilidad de que el Gobierno les gire directamente los recursos a los hospitales y clínicas, varios directores de estas instituciones advirtieron que no es bueno mezclar los roles de los actores del sistema y que los centros de salud se deben circunscribir a la atención de los pacientes.



Lo cierto es que, incluso, personas muy cercanas al presidente Petro y pertenecientes a su gobierno han manifestado su inquietud por esta reforma. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, una persona ampliamente conocedora de la salud por haber ocupado esa cartera entre el 2012 y el 2018, dijo que “uno puede hacer una reforma teniendo 30% o 40% de apoyos, pero esa reforma o no va a quedar bien o será precaria. La reforma a la salud, un tema donde tengo mucho qué decir, debe tener una discusión amplia, profunda al interior del Gobierno”.



Por su parte, el presidente del Congreso y líder de la bancada petrista, Roy Barreras, indicó que “la salud tiene que ser un derecho y no un negocio. Pero eso no significa destruir el sistema de aseguramiento, hay que mejorarlo (...) El sistema de salud de Colombia, con todos sus defectos, es el décimo mejor del mundo”. Barreras también hace énfasis en la necesidad de lograr un consenso nacional alrededor de esta reforma y advierte que al país no se le puede imponer una reforma arbitraria.



Consenso parece ser la palabra clave en torno a esta reforma. Por eso el Gobierno tiene que escuchar a los médicos, líderes gremiales, EPS, académicos, políticos y a la ciudadanía en general, que, según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud, se ha manifestado mayoritariamente satisfecha con la atención que recibe en ese campo.



Como la ministra Corcho ha indicado, tratando de disipar los temores que sus declaraciones han generado, “hay que construir sobre lo construido”. Colombia espera que la Ministra, y el Gobierno en general, honren este principio y no acaben un sistema que, con todos sus defectos, beneficia prácticamente al 100% de la población.