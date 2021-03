La nueva ola

Marzo 30, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-30 Por: Editorial .

De nuevo, la amenaza de la pandemia se crece en el Valle, obligando a las autoridades a sonar las alarmas y a tomar medidas de emergencia para detener el contagio. Es la tercera ola del Covid-19 que se cierne sobre el país y la región, lo cual exige acciones para preservar la vida y la salud de millones de personas.



Como una pesadilla, el coronavirus se mantiene presente en la sociedad y el aumento acelerado de casos hace necesario recurrir al toque de queda nocturno y al aumento del aislamiento social en Cali y el Valle. Un crecimiento acelerado en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos que supera el 83% en el departamento, y el regreso a cifras de 400 contagios por día en Cali indican que la pesadilla padecida en la capital hasta hace seis semanas puede estar de regreso con todas sus consecuencias.



Y esta vez no hay duda de la incidencia que ha tenido el relajamiento en las medidas de prevención y protección que rompen la cadena de contagio. Ya sea por la necesidad de recuperar la normalidad para poder generar ingresos, o por el tedio que significa mantener limitaciones a la movilidad y el contacto que se han adoptado en los últimos doce meses, parece olvidarse que los únicos transmisores del mortal virus somos lo seres humanos, y que en ellos está la posibilidad y el deber de proteger su integridad, la de sus familias y la de la sociedad.



En esta oportunidad ya se cuenta con la vacuna que desde hace dos meses se está aplicando en Colombia a las personas con mayores riesgos para su salud, es decir, los médicos y servidores de la salud y las personas mayores a los setenta años. Sin embargo, y sea por las razones que fuere, la vacunación avanza con una velocidad que no alcanza aún a romper la cadena de una enfermedad en la cual la inmensa mayoría de los contagiados no presentan síntomas evidentes.



En esa línea, y no obstante que el Gobierno Nacional anuncia una gran ofensiva de ocho millones de vacunas para el mes que se inicia mañana, es necesario pedir de nuevo la colaboración de los colombianos para su propia protección frente a un enemigo que no da tregua. Son más de sesenta y tres mil personas quienes en nuestro país han sucumbido ante el contagio y cientos de miles más los que han padecido consecuencias entre leves y graves de la enfermedad, cifras que deben ser recordadas como una amarga y difícil experiencia que en lo posible tiene que evitarse.



Son ya trece meses los que hemos tenido que transitar en medio de precauciones, alertas y episodios tristes y dolorosos causados por el Covid-19. En todo ese tiempo hemos adquirido la experiencia suficiente para aprender cómo evitar que el contagio nos arrebate nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Por ello, hay que echar mano de nuevo a las limitaciones y, ante todo, al aporte de cada uno de nosotros para evitar la tragedia que desencadena siempre el ignorar la amenaza que representa el coronavirus para cada ser humano.



Infortunadamente, la tercera ola del Covid-19 está entre nosotros y en nuestras manos está protegernos de sus peligrosas consecuencias.