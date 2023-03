Día de la Mujer

Marzo 07, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-07

Por:

Editorial

En Cali, el 41,3 % de las mujeres viven en arriendo; el 77,8 % pertenecen a los estrato 1, 2 y 3; el 38,8 % son las principales aportantes de ingresos en el hogar, y el 40 % centró su preocupación, durante los últimos 30 días, de que los alimentos se acabaran en el hogar y no tener recursos para comprarlos. Además, el 26 % tiene bajos niveles educativos, y a pesar de que hay una mayoría en las universidades, el desempleo femenino supera el 13 %, mientras el masculino se situó en el 9 %.



Estas son algunas de las preocupantes cifras contenidas en la más reciente encuesta realizada por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, OEM, de la Universidad Icesi y la Fundación WWB, que de manera periódica le mide el pulso a la situación económica, educativa y de seguridad de las caleñas, así como de las habitantes de otros municipios del Valle del Cauca.



La radiografía muestra, también, que las caleñas no se sienten seguras en los espacios públicos. Un 25 % señala haber sido acosada en estos lugares y teme desplazarse en la noche, por lo que invierte gran parte de sus recursos en movilización. Eso se suma a que Cali aporta el 10 % de los homicidios de mujeres en el país.



Otro hallazgo relevante es la poca calidad de vida que tienen, al enfrentarse a jornadas de trabajo largas, en busca del sustento básico, que se suman a las horas de trabajo o cuidado en el hogar, poco reconocidas. Por ello, en relación con el autocuidado, al preguntarles, “¿Usted qué quisiera hacer?”, dieron respuestas como: “Yo quisiera descansar, dormir, hacer deporte, cuidarme”.



Frente a esta realidad, repetida por las mujeres, el Observatorio recomienda implementar el Sistema Distrital de Cuidados, que les permita a las caleñas contar con espacios donde dejar a los niños, y así poder salir de sus hogares en busca de sustento. Sistema que ya funciona en otras ciudades capitales y que mejora las condiciones de seguridad alimentaria. Una política que va de la mano con el mejoramiento de infraestructura y promoción de actividades de tiempo libre.



Hoy, Día Internacional de la Mujer, la invitación de quienes analizan las cifras es a trascender la moda de arropar las banderas del género como un asunto de suma importancia, cuando la realidad demuestra que falta mucho por hacer. Que no se trata solo de anunciar políticas, sino de ejecutarlas y sumar esfuerzos para detener el empobrecimiento, la falta de oportunidades y la vulneración de los derechos que siguen padeciendo un alto porcentaje de las mujeres.



Sin duda hay avances innegables; hay más mujeres en las universidades; más, ocupando cargos directivos; más, participando en política, pero están lejos de la paridad salarial y de representación. Las brechas y los techos de cristal siguen presentes en las esferas de poder.



Es hora de que el Estado y los gobiernos superen la retórica que limita el tema a los esfuerzos necesarios en la prevención de las violencias basadas en género, cuando se avanza a paso muy lento en la equidad laboral y de calidad de vida. Ese sí sería un logro digno de celebrar.