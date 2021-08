Agosto 18, 2021 - 11:55 p. m.

Registrar el 17,8% de crecimiento en el Producto Interno Bruto de Colombia en el segundo trimestre del presente año es una buena noticia para todos. Además de mostrar la capacidad del país para superar el peor desafío de la historia económica indica que ya están dando las condiciones para superar también el profundo efecto que la crisis produjo en el empleo y el aspecto social de nuestra Nación.



Las cifras dadas a conocer por el Departamento Nacional de Estadística producen un respiro en todos los sectores de la economía. Desde las actividades artísticas que crecieron el 83,8%, el comercio, el sector hotelero y de restaurantes que aumentaron 40,3%, hasta las industrias manufactureras con el 32,5% de incremento, toda la actividad económica muestra el impacto positivo que ha tenido la apertura, en lo cual ha influido de manera importante el programa de vacunación que a la fecha registra 13,880.688 millones de colombianos con dosis completas y más de 35 millones de vacunas aplicadas en todo el país.

Además, tanto el consumo de los hogares, del Gobierno y la inversión, crecen por encima del 20%.



Cabe anotar que estas cifras coinciden con los cálculos que se hicieron al principio del año, pese al efecto negativo de un paro que pasó de ser una protesta social a una oportunidad para que el vandalismo y la violencia con la que pretenden imponer el caos causara daños y retrocesos evidentes. Es el caso de Cali, del Valle y del suroccidente colombiano, donde la anarquía y el intento por desestabilizar la región se extendieron por cincuenta de esos noventa días que abarca el informe del Dane.



También es oportuno resaltar que el crecimiento total en el primer semestre del 2021 en Colombia llegó al 8,8% del PIB, cifra que también es importante, así se presenten después de un 2020 durante el cual se cerró totalmente el país durante cinco meses. Y así no se haya logrado alcanzar el ritmo de crecimiento que traía Colombia antes de la pandemia, lo que se está registrando con las estadísticas reveladas es la capacidad de recuperación de nuestra economía, contra los augurios pesimistas y los pronósticos catastróficos de algunos sectores.



Este resultado es producto de la decisión de todo el país de seguir adelante, y en él debe reconocerse el aporte del Gobierno Nacional al ofrecer liquidez a las empresas y recursos para aliviar la crítica situación de desempleo y parálisis durante los últimos 18 meses. Es por ahí por donde debe seguirse, combatiendo la pobreza que afecta a millones de personas y aprovechando para abrir oportunidades que permitan a los colombianos superar las dificultades que hemos pasado durante la pandemia.



Sin duda, no es el momento para cantar victoria y faltan aún muchos esfuerzos y sacrificios en la ruta de la recuperación que debe transitar Colombia. Pero ya existe un camino recorrido, con resultados que son incuestionables. Lo que significa también que no es el momento para perder el norte en cosas distintas a buscar el bien común que necesitan todos los colombianos sin distingo para superar los problemas que aún están afectando su calidad de vida.