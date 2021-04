UE, India y el contrapeso a China

Abril 22, 2021 - 11:40 p. m.

2021-04-22

Por:

Mario Carvajal Cabal

La Unión Europea y la India anunciaron que están en conversaciones para establecer un esfuerzo conjunto que busque construir proyectos de infraestructura que conecten Asia, Europa y África, mediante puentes, carreteras, vías férreas, entre otros, que aumenten la conectividad y competitividad de estas regiones.



Lo que proponen la Unión Europea y la India buscaría incluir el transporte de energía y rutas digitales al igual que garantizar mayor protección legal y menos carga de deuda de los países que se unan a este grupo. Adicionalmente, esta plataforma buscaría hacerle contrapeso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés) diseñada y propuesta por Xi Jinping en el 2013, la cual busca construir una “nueva ruta de la seda” mediante enlaces marítimos y ferroviarios. Asimismo, el gobierno chino aspira conectar a China y Europa, mediante Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y Polonia, y así aumentar su poder geopolítico.



La importancia de este contrapeso por parte de Europa a China radica en lo que Robert Blackwill y Jennifer Harris han definido como geoeconomía. En su libro War by Other Means, estos definen este término como el uso de instrumentos económicos para promover y defender los intereses nacionales, que produzcan resultados geopolíticamente deseables. De esta manera, el gigante asiático entendió en el 2013 que para aumentar su poder geopolítico debía utilizar su poder económico. Por esta razón, estableció instituciones como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura o el Banco de Desarrollo de China. Este último posee, según el libro de lo autores anteriormente mencionados, más de $980 billones de dólares, superando al Banco Mundial.



El gobierno chino, mediante este tipo de bancos, ha otorgado préstamos a varios países latinoamericanos pues, desde el 2005, les ha prestado más de $141 billones de dólares, superando en varios años el total de préstamos hechos por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.



En este orden de ideas, el gobierno chino aumentó la interdependencia económica a su favor, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, lo cual le otorgó amplio poder geopolítico. De esta manera, se puede ver cómo el gigante asiático aplicó, a nivel geoeconómico, la máxima de Sun Tzu según la cual la verdadera excelencia no radica en ganar cada batalla, sino en vencer a tu enemigo sin haber empezado a pelear, algo que ahora Europa, la India y, en menor medida, Estados Unidos buscan hacer contrapeso.



Según un diplomático de la Unión Europea, mencionado en el Financial Times, en este momento existe una ventana de oportunidad para establecer una plataforma para la globalización basada en alianzas más sólidas de lo que puede ofrecer China. De igual forma, se puede apreciar cómo el interés de esta nueva iniciativa es presentar una alternativa que pueda competirle al poder geoeconómico chino, para evitar que este se convierta en el poder dominante.



Es importante mencionar que el presidente estadounidense Joe Biden afirmó el mes pasado que le había mencionado a Boris Johnson que debería existir un esfuerzo conjunto de Occidente que buscara ser contrapeso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Por esta razón será interesante analizar no sólo como avanzan estos esfuerzos de la UE, sino también qué papel tendrá la discusión de esta plataforma en la próxima reunión del G7 en junio.

