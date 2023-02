El dilema del Partido Republicano

Febrero 07, 2023 - 11:55 p. m.

2023-02-07

Por:

Mario Carvajal Cabal

Aunque aún falta más de un año para que el Partido Republicano elija a su candidato para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, este partido está enfrentando un dilema. El expresidente Donald Trump, quien ya anunció su campaña presidencial, ha ido perdiendo popularidad dentro del partido. Las razones son varias. Primero, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020 fue para muchos votantes republicanos la gota que rebosó el vaso. Adicional a esto, el resultado decepcionante en las elecciones de medio período es, quizás, lo que más les preocupa a los miembros del partido de Trump.



Según datos del American Presidency Project, en las elecciones de medio período entre 1934-2018, el partido del presidente de turno perdió en promedio 28 representantes a la cámara y cuatro senadores.

Aunque el patrón histórico pronosticaba grandes pérdidas para el Partido Demócrata, el resultado fue sorprendente. Los demócratas perdieron sólo nueve representantes y ganaron la elección en el Senado de Pennsylvania. Este resultado fortaleció a Biden y afectó a Trump.



Según un reporte de Axios, de los 17 representantes que Trump apoyó, siete perdieron, al igual que nueve de los once candidatos al Senado. Entre los candidatos al Senado que Trump más apoyó estaban Mehmet Oz, conocido como Dr. Oz, en Pennsylvania y a Herschel Walker en Georgia. Oz perdió contra John Fetterman por un margen de 5%.

Fetterman reemplazará a Pat Toomey (Republicano), quien ostentaba el cargo desde enero del 2011. En Georgia, Herschel Walker perdió la elección con Raphael Warnock, en quizás una de las elecciones más reñidas, con un margen de 2,8%. Warnock reemplaza a Kelly Loeffler quien había asumido el cargo en enero del 2020, después de la muerte del senador Johnny Isakson, que llevaba siendo senador de Georgia desde enero del 2005.



De esta manera, los candidatos de Trump no sólo perdieron las elecciones, sino que también le dieron al Partido Demócrata más poder en el Congreso. Esto ha hecho que el Partido Republicano se cuestione si el exmandatario es el candidato más apropiado para ganar las elecciones presidenciales. Trump, entre la base republicana, es uno de los candidatos más populares, pero su favorabilidad con los moderados es mucho menor. Según una encuesta del Pew Research Center, el 71% de los republicanos conservadores tienen una buena imagen de Trump, comparado con el 43% de los republicanos moderados. Estos números no le auguran un buen futuro a Trump como candidato presidencial, en especial cuando Ron DeSantis, gobernador de la Florida, se empieza a perfilar como el favorito entre los votantes del partido.



En una encuesta reciente entre YouGov y The Economist, el 41% de los encuestados eligieron a Ron DeSantis como su candidato presidencial, mientras que el 26% escogió a Trump. Igualmente, una encuesta hecha por Fabrizio-Impact y el Wall Street Journal arrojó un resultado de 52% a Ron DeSantis y 38% a Trump. Según el portal FiveThirtyEight, cuando la encuesta es un cabeza a cabeza entre Trump y DeSantis, el expresidente gana el 43% y su contrincante el 48% de los votos.



Ahora, está claro que este panorama podría cambiar, dado que aún queda mucho tiempo para las primarias republicanas y la elección presidencial del 2024. No obstante, no deja de ser llamativo que Trump esté perdiendo, desde ya, el control sobre el partido y los votantes republicanos. Esto deja al partido con una pregunta similar a la pregunta de Hamlet, con Trump o sin Trump, esa es la cuestión.