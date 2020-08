Eduteka

Agosto 25, 2020 - 11:35 p. m. 2020-08-25 Por: Mario Carvajal Cabal

En días pasados Cali ha sido resaltada por tragedias en medios nacionales. No obstante, es también importante destacar los esfuerzos de personas y fundaciones que buscan atender las necesidades de la pandemia y de sus posibles efectos.



Por esta razón, es fundamental mencionar la labor del Centro Eduteka, adscrito a la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Icesi, que a través de su portal educativo busca a través de investigaciones y capacitaciones mejorar la calidad de la educación en Colombia y Latinoamérica, mediante la formación de docentes, directivos escolares y formadores de maestros de las instituciones educativas de básica y media, en el uso educativo de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) y el desarrollo de competencias del Siglo XXI.



Durante la pandemia, muchos profesores e instituciones educativas pensaron que la educación remota o virtual se basaba en transferir las clases magistrales a videoconferencias extensas. Sin embargo, esta modalidad afectó a algunos estudiantes debido a limitaciones de acceso a internet. Algunos inclusive han afirmado que esto ha afectado su desempeño académico y su concentración.



Por su parte, los profesores se enfrentan a estudiantes que, en muchos casos, no ponen atención y no participan en clase de la misma manera como lo hacían antes, dificultando el desarrollo de los procesos de aprendizaje. No obstante, en una entrevista a un miembro de Eduteka, este afirma que infortunadamente no estábamos preparados para enfrentar esta situación, por eso, lo primero que sucedió fue que los docentes trataran de simular las clases presenciales y cubrir los temas mediante largas videoconferencias, sin tener en cuenta que en el ambiente remoto o no presencial, el profesor debe rediseñar sus clases priorizando que las experiencias de aprendizajes y los recursos educativos utilizados estén ajustados a los contextos de sus estudiantes para así motivarlos y lograr el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias.



Aunado a esto, el integrante de Eduteka mencionó que la educación en Colombia debería basarse en estrategias de aprendizaje experiencial donde se aprende haciendo. De esta manera, el estudiante desarrolla competencias vitales como: pensamiento crítico, solución de problemas, comunicativas, ciudadanas, autonomía, colaborativas, entre otras, mediante proyectos, simulaciones y juegos, etc., que permiten el trabajo interdisciplinar y acercan al estudiante al contexto real. Esto a su vez genera un mayor enganche entre los estudiantes, profesores y material de estudio y forma a estudiantes y ciudadanos integrales.



La labor de Eduteka en esta pandemia se debe resaltar y llenarnos de orgullo a los vallecaucanos puesto que, a pesar de la incertidumbre en la que vivimos, este Centro logró responder rápidamente con propuestas de formación y recursos en su portal educativo a las necesidades de la comunidad educativa. Eduteka ha formando a la fecha más de 500 docentes y ha generado recursos de uso gratuito a las instituciones educativas públicas y privadas de Latinoamérica para enfrentar las dificultades surgidas como consecuencia del Covid-19. El trabajo de este Centro debe mantener su ímpetu pues, para que una nación salga adelante es imperativo proveer a sus ciudadanos una educación de calidad y esta es justamente su apuesta.



Sigue en Twitter @Mariocarvajal9C