Bolton, Trump y Venezuela

Julio 09, 2020 - 11:50 p. m. 2020-07-09 Por: Mario Carvajal Cabal

John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, publicó recientemente un libro titulado The Room Where it Happened (La habitación donde ocurrió), en el cual revela detalles sobre su experiencia como miembro del gobierno estadounidense. Este libro, el cual causó gran controversia antes de su publicación, era anticipado por los lectores, llegando a encabezar las listas de ‘bestseller’ antes de su publicación, dado que prometía revelar información relevante, que no salió a la luz durante el proceso de impeachment contra el mandatario de Estados Unidos, y que no lo dejaría bien parado ante la opinión pública.



Aunque el presidente Trump buscó frenar la publicación de Bolton, la rama Judicial permitió la publicación de este libro. El libro, que fundamentalmente son unas memorias sobre su año como miembro del gobierno, también le dedica un capítulo al tema de Venezuela y de los esfuerzos del gobierno Trump para derrocar a Nicolás Maduro. Según Bolton, uno de los problemas del gobierno estadounidense en este proceso fue la indecisión de Trump y Steven Mnuchin (secretario del Tesoro de USA).



Mnuchin se caracterizaba por frenar el impulso en la toma de decisiones direccionadas a imponer sanciones al régimen por preocupaciones frívolas, según Bolton, como la manera en la cual el sector bancario podría afectar a Visa o MasterCard, en un posible escenario de transición. Cuenta Bolton que en la reunión en la cual Mnuchin expresó esa preocupación, el asesor económico Larry Kudlow y el secretario de Energía Rick Perry le reclamaron que no habría una transición política en la cual estas compañías pudieran participar, si las medidas no se implementaban y se mantenía el statu quo, haciendo que Mnuhcin cediera.



Por su parte, Bolton menciona que Trump se caracterizaba por ser impulsivo en la toma de decisiones en torno a Venezuela, su incapacidad de pensar a largo plazo y su inhabilidad a asumir responsabilidades. El exasesor menciona que, durante el proceso de planeación y evaluación de opciones, Trump era ambivalente en su apoyo hacia Guaidó. Por momentos decía que apoyaba fervientemente al líder opositor, y en otros mencionaba que este era un líder débil y que no tenía la capacidad para liderar. No en vano, tiempo después de la operación, en la primavera del 2019, Trump afirmó que el líder opositor era el “Beto O’Rourke de Venezuela” (en referencia al político demócrata de Texas), a manera de decir que el líder opositor venezolano era débil.



Adicionalmente, el asesor afirma que el 3 de marzo del año pasado, ya cuando el gobierno estadounidense había reconocido oficialmente al líder opositor venezolano, y había ayudado a planear estrategias para derrocar a Maduro, Trump lo llamó a decirle que Guaidó no tenía lo necesario para liderar y que se alejara de la situación, lo cual demuestra su incapacidad de tomar una decisión certera y asumir las consecuencias de lo que traigan estas.



De esta manera, este libro, aunque revela detalles que no eran conocidos para el público general sobre la situación de Venezuela, confirma que sus políticas no tienen un plan de implementación y medidas a largo plazo. Por esta razón, la política exterior de Trump refleja su personalidad, pues esta no es pensada en el largo plazo, sino en la inmediatez, pues quién sabe cuándo cambie de parecer.



